Ce puma a migré sur plus de 1 500 km, un record pour l'espèce

Laissant derrière lui son domaine vital situé dans les montagnes du centre de l’Utah, le puma a pris la direction de l’est. L’animal, âgé de deux ans et demi, a viré légèrement au nord, puis un peu au sud, avant de s'arrêter au bord d’un bassin de retenue à cheval entre l’Utah et le Wyoming, de bondir dans l’eau et de nager jusqu’à l’autre rive sur 400 mètres.

Au fil des mois, il a traversé quatre États majeurs des États-Unis avant d’être tué par un autre congénère sur le versant oriental des Rocheuses, dans le Colorado.

Ce puma femelle, baptisé F66 par les scientifiques, aura parcouru en tout environ 1 000 miles, soit plus de 1 600 kilomètres en 2022. Il s’agit d’un des périples les plus longs jamais enregistrés effectués par un puma équipé d’un collier émetteur.

Ce voyage vient s’ajouter aux 200 cas enregistrés de présence de pumas dans l’est du pays ces dernières années, dans une sorte de destinée manifeste féline inversée.

En 2009, un célèbre puma mâle parti de l’ouest du Dakota du Sud avait rejoint le Connecticut.

S’appuyant en partie sur de tels périples, les chercheurs avaient prédit il y a 10 ans que le plus gros félin d’Amérique du Nord serait en mesure de recoloniser des États comme l’Arkansas et le Missouri en l’espace de 25 ans. Les pumas étaient présents sur l’ensemble du territoire de l’Amérique du Nord avant que les colons européens ne les éliminent en grande partie. Seuls quelques individus ont pu trouver refuge dans les régions montagneuses de l’ouest des États-Unis et en Floride, État qui abrite par ailleurs une petite population appartenant à une sous-espèce, la panthère de Floride.

Mais en 2024, l’expansion du puma se limite à quelques individus aventuriers et de nombreuses erreurs d’identification, rapporte Mark Elbroch, directeur du programme dédié aux pumas pour Panthera, une organisation mondiale de conservation des félins sauvages.

Pour que l’espèce s’installe dans l’est des États-Unis, le gouvernement fédéral et le public doivent faire preuve de tolérance entre le prédateur.

« Nous devons aider les personnes à comprendre en quoi la présence des grands félins est bénéfique à l’environnement et la manière dont ils contribuent à la bonne santé de nos écosystèmes », explique Mark Elbroch. « Ils favorisent la biodiversité, ils rendent l’écosystème plus résilient, ce qui rend nos communautés plus fortes et plus saines ».

« ELLE NE RALENTISSAIT PAS LE RYTHME »

Début 2022, des biologistes de la faune de l’Utah ont équipé F66 d’un collier dans le cadre d’un projet s’intéressant à la manière dont les pumas se déplacent dans l’environnement, choisissent leurs proies et se nourrissent de charognes. Les chercheurs s’attendaient à ce que certains félins, notamment les mâles, se dispersent, mais seulement sur quelques centaines de kilomètres.