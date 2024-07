Ces fourmis pratiquent des amputations pour sauver leurs congénères

« Si la blessure se situe plus haut que le fémur sur la patte, elles procèdent à l'amputation de la patte entière », explique Erik Frank , un écologue du comportement à l'université de Würzburg, en Allemagne. « Si la blessure se situe plus bas, à notre grande surprise, elles ne pratiquent pas d'amputation. »

De plus, les fourmis qui reçoivent un traitement sont plus susceptibles de survivre que les fourmis blessées tenues à l'écart de leurs sœurs. « Non seulement elles pratiquent une autre forme de traitement médical en amputant la patte, mais elles sont aussi capables d'identifier correctement la blessure et d'adapter le traitement », souligne Franck, auteur principal de l'étude publiée dans Current Biology.