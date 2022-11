Ces chimpanzés soignent leurs blessures avec des insectes

Trois jours plus tard, j’observais un autre exemple de médication par les insectes. Cette fois-ci, un autre mâle avait attrapé un insecte et l’appliquait sur l’une des plaies que Thea avait dans le dos. Ce comportement prouve aux scientifiques, qu’en plus de se soigner les uns les autres, les chimpanzés sont conscients du bien-être ou du mal-être de leurs congénères. Il pourrait s’agir d’un comportement prosocial, qui d’après les scientifiques, nécessite des capacités cognitives plus complexes.

Après que les deux chimpanzés mâles se furent déplacés, Mascaro inspecta la partie du sol où les deux individus se tenaient précédemment. Elle, et les scientifiques en général, adoreraient découvrir quelle espèce d’insectes les chimpanzés utilisent dans l’espoir d’analyser leur composition. Mais les chimpanzés n’avaient rien laissé derrière eux.

UN COUP DE CHANCE

Difficile de savoir si certains animaux sont conscients des liens entre certains comportements et des effets pharmacologiques.

Par ailleurs, les scientifiques ne peuvent jamais savoir avec certitude si un comportement, même intentionnel, a eu les effets escomptés des heures ou même des jours plus tard. Le fait qu'un animal soit malade ou en bonne santé peut souvent s'expliquer de plusieurs façon, en particulier dans la nature. Chez certains animaux, trouver une explication nécessiterait de les ausculter avant et après leur maladie, ce qui est souvent impossible à faire avec des animaux sauvages.