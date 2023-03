Ces ours sont prêts à braver tous les dangers... pour se nourrir de papillons de nuit

« Il est préférable que les ours se nourrissent sur ces sites car ils sont aussi éloignés des humains que possible », explique Erik Peterson. Cela n’empêche pas les visiteurs de venir, à leurs risques et périls. Fin juin 2022, Barry Olson, un randonneur expérimenté, escaladait un sommet voisin lorsqu’il est tombé sur un grizzli qui l’a mutilé et presque tué. Aucun décès n'a toutefois été enregistré à ce jour, et les ours sont, en règle générale, « incroyablement tolérants et accueillants avec les humains », poursuit Peterson.

En janvier dernier, l’U.S. Fish and Wildlife Service, organisme pour la gestion et la préservation de la faune aux Etats-Unis, a annoncé qu’il envisageait de supprimer les protections fédérales accordées aux grizzlis en vertu de la loi sur les espèces menacées. Cela pourrait ouvrir la voie à la chasse réglementée dans les États du Montana, du Wyoming et de l’Idaho.

En attendant, ce phénomène reste en grande partie mystérieux.

RATISSER DE LONG EN LARGE

Les grizzlis, type d'ours bruns, étaient autrefois présents en grand nombre dans la majeure partie de ce qui est aujourd'hui l’ouest des États-Unis, ainsi que dans le nord du Mexique. Néanmoins, au milieu du siècle dernier, ils ont été abattus et capturés, et ce, jusqu’à pratiquement disparaître de la zone continentale des États-Unis, ne laissant qu’une petite population dans les montagnes Rocheuses, répertoriée comme espèce menacée d’extinction en 1975.

Depuis, leur nombre a augmenté. On estime à 2 000 le nombre d'individus vivant dans la zone continentale des États-Unis ; deux populations génétiquement isolées qui se concentrent autour du parc national des Glaciers et du Grand écosystème de Yellowstone. Ces ours, résistants et plein de ressources, ont un régime alimentaire varié. Une étude menée dans le parc national de Yellowstone a révélé qu’ils consommaient 175 espèces de plantes et plus de 80 espèces d’animaux.