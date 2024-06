Cette ancienne population de dauphins a survécu dans l’une des villes les plus polluées d’Italie

Des études récentes ont démontré, au moyen de séquençage génétique, que les dauphins bleus et blancs du golfe avaient des caractéristiques génétiques uniques que l'on ne retrouve pas ailleurs en Méditerranée. Cela laisse croire que les dauphins que l'on voit de nos jours sont probablement des descendants de ceux présents dans la Grèce antique.

« Tarente fait partie de l'ADN de ces dauphins », explique Cristiana De Leonardis, une biologiste marine du Jonian Dolphin Conservation.

Après plus d'une décennie de surveillance du golfe de Tarente, les chercheurs ont identifié six espèces de cétacés : les dauphins à long bec, qui représentent la population la plus large, que l'on estime à environ 20 000 individus ; les dauphins à gros nez, les dauphins communs à bec court, les dauphins de Risso, et la baleine de Cuvier. Les cachalots utilisent cette zone comme pouponnière et les chercheurs ont parfois aperçu des rorquals communs.

Depuis le début de la supervision il y a quinze ans, la population de dauphins est restée stable, et la clé de leur survie est certainement cachée à des milliers de kilomètres de la surface de l'océan.

Sur quelques kilomètres le long de la côte de Tarente, entre les Pouilles et Calabre, un canyon sous-marin appelé le Taranto Valley atteint près de deux kilomètres de profondeur. Le canyon est un habitat actif de céphalopodes, que mangent les cachalots. Ses pentes abruptes mélangent les eaux chaudes de la surface avec les eaux froides plus profondes et riches en nutriments, stimulant la production de phytoplancton à la base de la chaîne alimentaire.

Dans un écosystème bien équilibré, le phytoplancton assure la survie d'un large éventail de créatures marines comme les crevettes, les mollusques et les méduses, qui nourrissent les poissons dont s'alimentent les dauphins. Puisque les scientifiques n'ont commencé la supervision des dauphins de Tarente que très récemment, il est difficile de savoir comment l'activité humaine a remis en cause leur survie durant les siècles pendant lesquels les deux espèces ont vécu côte à côte. Mais les scientifiques pensent que la géographie unique du canyon fournit une source de nourriture stable qui aide la population de dauphins à s'adapter aux conditions stressantes comme la pollution et les bateaux.

Environ la moitié des dauphins et des baleine de la Méditerranée sont menacés d'extinction, ce qui fait du golfe de cette ville industrielle un havre de paix marin.

TARENTE SE TOURNE VERS SON PASSÉ

La ville côtière italienne veut s'assurer que ses eaux restent un sanctuaire pour ces habitants maritimes.

Le long de la côte de la ville, les dauphins doivent composer avec des menaces croissantes : les bateaux, la pollution sonore, la pêche et l'augmentation des températures de l'eau de mer. La Marine nationale italienne possède sa plus grande base là-bas, occupant des kilomètres de bord de mer. C'est le site d'un centre de commandement de L'OTAN, et le port commercial de la ville est en pleine expansion. La première installation éolienne en mer italienne a été inaugurée en 2022 et, le long des rives nord de la ville, l'entreprise énergétique Eni possède une grande usine de raffinage de pétrole.

D'après des études, la pollution sonore sous-marine provenant de ces activités pose un risque pour les mammifères marins comme les dauphins. Les dauphins utilisent le son pour communiquer entre eux, pour nager et pour trouver de la nourriture. Le son sous-marin généré par le trafic marin et l'industrie dérange ses comportements essentiels.