Cette image nous rappelle à quel point il est dangereux de nourrir les animaux sauvages

LE CLICHÉ PARFAIT

D’abord intrigué par cette relation délicate qui unit les ours et les humains, Doest s’est finalement retrouvé directement confronté à cette situation. Alors qu’ils roulaient sur un col de montagne, le photographe et son assistant ont réalisé que les ours qu’ils voyaient sur le bord de la route attendaient que des humains leur donnent de la nourriture. « C’était infiniment triste », raconte-t-il. « Ça nous a fait nous rendre compte qu’ils avaient complètement changé de comportement. »

Doest s’est alors arrêté pour les observer, et lorsqu’il a baissé sa vitre, un gros ours brun s’est dirigé directement vers le véhicule, s’attendant à recevoir une friandise.

« C’est le bon moment », s’est alors dit Doest. Il a sorti son appareil et a pris six photos, cinq floues et une nette, et est parti se mettre à l’abri.

Doest n’a ressenti les effets de l’adrénaline que plus tard, lorsqu'il a réalisé qu’il avait été très proche de l’animal et des dangers qu’il aurait pu représenter, alors même qu’il venait de capturer un cliché qui illustrait parfaitement les conflits entre les ours et les humains de la région.

Dans les jours qui ont suivi, Doest a observé d’autres conséquences de la générosité des touristes sur l’écosystème délicat qu’ils visitaient. En les voyant donner des gourmandises aux ours, le photographe s’est rendu compte que l’histoire de la conservation dans la région concernait tout autant les humains que les animaux sauvages.