Cette nouvelle sous-population d'ours polaires peut vivre plus longtemps sans banquise

Les chasseurs de subsistance natifs du Groenland ont longtemps affirmé que l’on pouvait trouver des ours polaires toute l’année dans les fjords jusqu’a l’extrémité sud du pays. Lorsque le gouvernement du Groenland a commandé une étude sur la répartition des ours polaires, Laidre et son équipe ont suivi les « précieuses » cartes dessinées à la main par leurs collaborateurs inuits. Ils ont ainsi identifié des ours vivant au pied des glaciers près de la colonie abandonnée de Skjoldungen-Timmiarmiit, au sud-est du pays, et qui n’avaient jusqu’alors pas été étudiés.

Leur recherche, publiée dans la revue Science, fournit des preuves génétiques que quelques centaines d’ours de cette partie du Groenland sont assez différents de leurs voisins pour être considérés comme la vingtième sous-population, c’est-à-dire un groupe d’animaux de la même espèce qui sont génétiquement et géographiquement séparés, des 26 000 ours polaires du monde. Les données de suivi obtenues grâce aux colliers émetteurs posés sur vingt-sept individus ont également confirmé que cette population pouvait survivre sans glace de mer (ou banquise) pendant trois mois de plus que ce que les scientifiques croyaient possible.

(À lire : La banquise, indispensable à la survie de l’ours polaire, est en train de disparaître.)

À la lumière de ces éléments, il est tentant de voir l’étude comme un nouvel espoir pour les ours polaires : peut-être peuvent-ils survivre avec moins de banquise. Néanmoins, les auteurs soulignent que la conclusion à retenir n’est pas que les ours polaires seront plus résistants au changement climatique qu’on ne le pensait jusqu’à présent, mais que des endroits comme le sud-est du Groenland, où la glace des glaciers d’eau douce peut compenser la perte de banquise, pourraient être les lieux de la dernière chance pour les ours polaires.

UN DOMAINE VITAL RÉDUIT

Laidre, avec Fernando Ugarte, de l’Institut des ressources naturelles du Groenland, et un groupe de collaborateurs internationaux, a passé au peigne fin trente-six années d’échantillons d’ADN et de données de déplacements pour découvrir quelles caractéristiques différencient ces ours des autres populations. Les chercheurs ont été surpris de constater que les données de localisation révélaient une limite latitudinale à environ 64 degrés nord. Les ours qui vivaient au nord de cette ligne y sont restés tout le long de la collecte des données, et les ours du sud-est sont restés au sud, avec peu voire pas de mélange entre les populations.

Alors que leurs cousins du nord-est du Groenland parcourent en moyenne 10 kilomètres par jour sur la banquise, les ours du sud-est restent près de la côte, dans une série de fjords, de longues et étroites baies creusées par les glaciers alimentés par la calotte glaciaire du Groenland. Pendant les mois d’été, des morceaux de glace tombent dans l’océan, créant un mélange de glaciers d’eau douce, une boue épaisse qui peut être suffisamment compacte pour que les ours polaires puissent y marcher et y chasser.

Laidre a constaté que certains ours pouvaient rester dans un seul ou deux fjords adjacents pendant des années, occupant un domaine vital de seulement 13 à 15 kilomètres carrés : une surface dérisoire comparée aux domaines vitaux de la population du nord-est, où un ours moyen parcourait plus de 1 400 kilomètres par an sur la banquise.

LA DIVERGENCE DES POPULATIONS

L’analyse de l’ADN collecté sur le terrain par l’équipe de Laidre, à partir d’études antérieures et d’échantillons fournis par des chasseurs de subsistance, indique que les animaux du sud-est sont les ours polaires « les plus isolés génétiquement de la planète », selon Laidre. En d’autres termes, ils sont moins apparentés aux sous-populations voisines que les dix-neuf autres sous-populations reconnues ne le sont avec les leurs.

Mais comment les deux groupes d’ours polaires ont-ils divergé ? Les chercheurs affirment avoir trouvé des preuves d’un « effet fondateur », impliquant que la population du sud-est a été établie par un petit nombre d’individus séparés d’un groupe plus important, et que leurs descendants se sont croisés au fil des générations. L’analyse génétique suggère que tous les ours du sud-est échantillonnés partagent un ancêtre commun récent, il y a environ 200 ans.