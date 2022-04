Comme les humains, les chimpanzés pleurent la mort de leurs proches

Ce n'était pas la première fois qu'une mère chimpanzé était observée portant le corps momifié de son petit ; la première observation de ce type a été faite en 1992 et était très similaire aux observations de 2008. Selon De Waal, « le portage de nourrissons morts par des mères chimpanzées est bien connu, et a également été rapporté pour d'autres primates, mais jamais pendant une durée aussi longue ; 68 jours, c'est plus long que tous les rapports précédents que j'ai pu consulter ! » Selon lui, la physiologie des singes pousse à un attachement très fort entre la mère et son petit, qui ne s'éteint pas à la mort de ce dernier. Entre autres choses, le cycle de reproduction d'un chimpanzé s'arrête pendant quatre ans après la naissance.

« Il ne serait pas non plus possible de s'adapter à l'abandon d'un enfant chaque fois qu'il tombe malade », explique M. de Waal. « La meilleure option est que les mères gardent espoir et continuent à s'occuper de leur enfant. Un renoncement rapide à l'attachement serait inadapté : il pourrait conduire les mères de nourrissons presque morts à les abandonner prématurément. » Pourquoi Jire et Vuavua ont-elles fini par lâcher prise ? Avec le redémarrage de leur cycle de reproduction et tous les changements hormonaux associés, les mères ont pu se sentir à nouveau psychologiquement prêtes à élever d'autres petits. Le fait que Jire ait porté son enfant mort plus longtemps que Vuavua peut s'expliquer par le fait qu'elle avait déjà eu sept enfants, alors que Vuavua était une primipare.

Ces deux exemples suggèrent que les chimpanzés ont une meilleure conscience de la mort et du deuil que ce que l'on pensait. À bien des égards, cela ne devrait pas vous surprendre : ces animaux ont conscience d'eux-mêmes et sont empathiques.

Autre animal dont l'intelligence ne fait plus débat, l'éléphant d'Afrique présente également un comportement très empathique quand ses congénères viennent à mourir. « Je ne pense pas que ce soit la même chose que ce que font les éléphants, qui visitent les sites funéraires longtemps après la mort d'un compagnon » tempère M. De Wall, « mais je ne serais pas surpris si les éléphants montraient aussi des réactions comme celles-ci (sans les manifestations agressives, qui semblent être l'apanage des chimpanzées) à la mort d'un d'un membre de leur groupe. »

Les chimpanzés comprennent-ils vraiment ce qu'est la mort ? D'après les histoires de Pansy, Jire et Vuavua, de Waal affirme qu'il « est certain qu'ils semblent reconnaître la mort d'autrui, et peut-être réaliser qu'il s'agit d'un changement permanent et d'une perte permanente. En soi, cela est déjà très significatif, et nous aide à appréhender la profondeur de leur compréhension. » Mais il ajoute également que nous ne pouvons pas tirer de conclusions quant à savoir s'ils comprennent leur propre mortalité. « Pour comprendre sa propre mortalité, il faudrait extrapoler ce qui arrive aux autres à sa propre situation. Nous ne pouvons pas l'exclure, bien sûr, mais cela nécessiterait un autre grand saut mental et pour le moment, nous n'avons aucun moyen de savoir si d'autres espèces que nous ont fait ce saut. »

En attendant, James Anderson, qui a dirigé l'étude écossaise, affirme que ces travaux pourraient avoir une incidence sur la façon dont on s'occupe des chimpanzés âgés dans les zoos et les centres de recherche. Il pourrait, par exemple, être davantage conseillé de laisser les plus vieux spécimens mourir naturellement, entourés de leurs pairs et dans un environnement familier, que de recourir à un traitement isolé ou à l'euthanasie.