Comment nager avec des requins en toute sécurité ?

Quand un requin prédateur de grande taille a mordu pour tester et réalise que l’humain n’est pas une proie, la victime a probablement déjà subi des blessures catastrophiques, poursuit-il. « Il ne faut donc pas leur donner l’occasion de faire une erreur. »

Certains facteurs, cependant, sont impossibles à connaître à l’avance pour les chercheurs, notamment l’état d'esprit de l’animal. « Est-ce qu’il a faim ? Est-ce qu’il est rassasié ? Est-ce qu’il chasse ? Est-ce qu’il est heureux ? Est-ce qu’il est en bonne santé ? » énumère Lacey Williams, écologiste comportementale des requins, interrogée dans le documentaire. « Malheureusement, on ne peut pas leur poser la question. »

COMPRENDRE LE COMPORTEMENT DES REQUINS

Les requins émettent des signaux si vous savez lire leur langage corporel. Les signes indiquant qu’un requin se sent mal à l’aise ou agité comprennent des mouvements brusques, le relèvement de la tête, l’abaissement de ses nageoires pectorales vers le bas, et le dos voûté.

Si Melissa Cristina Márquez note également une queue qui bat exagérément, quand l’animal fait des cercles plus serrés, heurte des objets autour de lui, ou fait plusieurs passages rapprochés, « c’est un signal qu’il est temps de quitter l’eau calmement et rapidement », dit-elle.

Quand vous êtes dans l’eau avec des requins, il est important de rester calme, de bouger lentement, d’éviter les mouvements brusques, et « d’avoir un respect sain pour ce dont l’animal est capable », souligne Lacey Williams. Et de toujours « rester en alerte ». Ne tournez jamais le dos au requin et gardez toujours un contact visuel. En tant que prédateurs embusqués, les requins sont moins susceptibles de vous voir comme une proie potentielle si vous les regardez constamment.

UNE RENCONTRE, PAS UN DÉFI

Bien qu’il soit raisonnable d’être prudent, un requin ne va pas essayer de croquer tous les humains qu’il voit. De nombreuses espèces, y compris les requins-marteaux et les requins-renards, ont tendance à être timides et à éviter les plongeurs.

Pour les espèces prédatrices comme les requins-tigres, les requins-bouledogues et grands requins blancs, chasser une proie demande une énergie précieuse, donc ils doivent être sûrs que l’effort en vaudra la peine... et qu’ils ne se blesseront pas ce faisant.

Melissa Cristina Márquez explique qu’elle reste verticale dans l’eau pour paraître aussi grande et intimidante que possible, plaisantant qu’elle n’est pas certaine que « cela joue vraiment en ma faveur avec mon 1,55 mètre ».

Les experts essayent aussi d'éviter de stresser les requins. « Ce sont des animaux sauvages, et chaque rencontre doit se faire à leurs conditions », souligne Márquez. Cela signifie leur laisser beaucoup d’espace et ne jamais les poursuivre ou les coincer. « Nager avec des requins est un privilège, pas un défi à sensations fortes », ajoute-t-elle.

Le plus important : ne jamais, jamais essayer de toucher un requin. « Aucun d’entre nous n’aime vraiment être touché sans notre consentement », ajoute Williams, et il en va de même pour les requins et les autres animaux.

Certains experts s’inquiètent de la montée en flèche des vidéos sur les réseaux sociaux montrant des professionnels interagir avec des requins, car elles encouragent les gens à prendre des risques inutiles, et parfois à se blesser. Les gens « pensent qu’ils peuvent simplement s’approcher et les toucher ou les chevaucher, et ce n’est vraiment pas le cas », insiste Williams, même pour les espèces dociles.