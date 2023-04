Comment observer des baleines (sans les mettre en danger) ?

L’ESSOR DU TOURISME BALEINIER

L’observation des baleines n’est devenue une activité touristique que dans les années 1950, période à laquelle l’ancien avant-poste militaire californien du Cabrillo National Monument est devenu le premier site de tourisme baleinier du monde à ouvrir au public. D’autres postes d’observation sont apparus sur le littoral. Ceux-ci longent la route migratoire des baleines grises (Eschrichtius robustus). Des propriétaires de bateau à l’esprit d’entreprise (pour beaucoup pêcheurs) n’ont pas tardé à se mettre à embarquer des personnes pour quelques heures entre les saisons de pêche.

Dans les années 1990, la belle réussite du sauvetage des baleines grises, qui avaient été chassées jusqu’à l’extinction ou presque, a contribué à l’essor du tourisme baleinier dans le pays. Essor qui se poursuit dans le monde entier aujourd’hui encore ; ce secteur d’activités touche 13 millions de personnes par an en moyenne et génère au total plus de deux milliards d’euros. En 2019, dans le seul État d’Alaska, un demi-million de visiteurs ont déboursé 78 millions d’euros pour aller admirer des baleines à bosse (Megaptera novaengliae) et des baleines de Minke (Balaenoptea acutorostrata) en train de chasser et de socialiser dans des fjords majestueux.

Désormais, plus d’une centaine de pays proposent une excursion en catamaran ou en hors-bord pour tenter d’aller apercevoir une vaporisation soudaine de fines goutelettes à l’horizon, une nageoire caudale gracieuse se glissant sous la surface de l’océan ou, graal parmi les graals, une baleine à bosse surgissant hors de l’eau.

Depuis que la conservation des baleines a repris du poil de la bête dans les années 1980, les baleines ont accédé à un statut de quasi-célébrité (une baleine à bosse en plein saut hors de l’eau a même figuré sur un timbre américain en 2022). Outre leur qualité de stars, elles sont également protégées par la loi américaine, fait observer Elliot Hazen, écologiste marin de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) qui a pris la photo imprimée sur le timbre postal et dont le travail consiste notamment à réduire le risque de collision entre bateaux et baleines et à faire en sorte que ces dernières s’empêtrent le moins possible dans du matériel de pêche.

« Les baleines offrent d’innombrables avantages, notamment de par le rôle qu’elles jouent dans les écosystèmes, de par le fait qu’elles piègent du [dioxyde de] carbone et qu’elles [participent] au cycle du carbone en plus [de générer] du tourisme, des investissements et de l’importance culturelle, déclare Elliot Hazen. Il est donc vraiment difficile de quantifier réellement l’importance des baleines, mais il ne fait aucun doute qu’elles constituent une part importante de notre culture côtière. »

Ces « ingénieures des écosystèmes », ainsi que les appelle Asha de Vos, biologiste marine et exploratrice National Geographic, favorisent le maintien d’environnements marins en bonne santé. Les plongées et remontées d’une baleine remuent toutes sortes de nutriments savoureux des profondeurs de l’océan jusqu’à la surface. Libérés sous forme de panaches, leurs excréments nourrissent le phytoplancton, source alimentaire fondamentale pour l’ensemble de la vie marine. Au cours de sa vie, une baleine peut piéger 33 tonnes de CO 2 environ. Lorsqu’elle meurt, son corps coule au fond de la mer où le CO 2 reste piégé et ne peut aller réchauffer l’atmosphère.