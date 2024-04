Ces jeunes manchots empereurs sautent d’une falaise de 15 mètres... mais pourquoi ?

Certains spécimens tendent le cou pour le regarder chuter et heurter l’eau en contrebas avec fracas. Quelques secondes plus tard, le petit manchot refait surface et s’éloigne en nageant pour aller se remplir l’estomac de poissons, de krills et de calamars frais. Petit à petit, d’autres jeunes poussins s’élancent, tombent et agitent des ailes faites pour traverser l’eau, et non les airs.