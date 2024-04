Notre planète est en train de changer. Comment la protéger ?

Depuis 136 ans, National Geographic documente l’évolution de notre planète, met en lumière les merveilles qu’elle abrite, et aide ses lecteurs à mieux la comprendre. Nous n’avons jamais hésité à documenter les défis, comme la pollution, le surdéveloppement et, bien sûr, le changement climatique , auxquels les communautés du monde entier sont confrontées au quotidien. Au cours des cinq dernières années, nous avons tout particulièrement attiré l’attention non seulement sur les nombreux problèmes, qui sont à la fois évidents et de plus en plus urgents, mais aussi sur les solutions qui pourraient nous aider à y faire face de manière efficace.

Selon moi, trois éléments essentiels ressortent de cet article. Premièrement, afin de nous attaquer aux causes profondes du changement climatique, et notamment aux émissions de gaz à effet de serre, nous devrons recourir à l’assistance des technologies, dont certaines sont très prometteuses, en plus des réductions radicales et globales que nous devrons appliquer. Deuxièmement, à l’heure actuelle, notre rythme d'action n’est pas assez rapide : un plus grand engagement de la part des secteurs public et privé, mais aussi des individus, est indispensable si nous souhaitons inverser la courbe actuelle du changement climatique. Troisièmement, tout le monde n’est pas égal face aux conséquences des différentes crises environnementales : les plus vulnérables sont et continueront à être plus touchés que les populations privilégiées. Pourtant, le problème nous concerne toutes et tous, c’est pourquoi il est de notre devoir de tout faire pour le résoudre ensemble. Je continue à espérer que nous y parviendrons.