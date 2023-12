Environnement : en 2023, des signaux d'alerte et quelques lueurs d’espoir

Hausse des températures, fonte de la banquise Arctique, feux de forêt cataclysmiques au Canada : en 2023, les effets du changement climatique et les menaces environnementales qui pèsent sur la faune et la flore ont battu de nouveaux records.

Cependant, tout n'a pas été néfaste. Parmi les motifs d'inquiétude sont apparus quelques raisons d'espérer.

La tendance à l'abandon des combustibles fossiles au profit des énergies renouvelables se poursuit à un rythme soutenu, même si cela reste insuffisant. Si certaines espèces ont été déclarées éteintes, d'autres sont réapparues pour la première fois depuis des décennies. Le cinquantième anniversaire de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) a mis en évidence le fait que certaines espèces, qui semblaient vouées à disparaître, prospéraient aujourd'hui dans une certaine mesure.

Voici six événements environnementaux marquants, positifs et négatifs, qui se sont produits en 2023.

POURSUITE DE LA HAUSSE DES TEMPÉRATURES

Deux semaines avant qu’elle ne se termine, il semblerait que 2023 soit en passe de devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec des températures moyennes supérieures d'environ 1,40 degré Celsius à ce qu'elles étaient avant la révolution industrielle. Les mois de juillet, août, septembre et octobre ont été les plus chauds jamais enregistrés. Le mois de juillet détient quant à lui la palme du mois le plus chaud jamais observé avec un 4 juillet qui décroche le record de la journée la plus chaude, peut-être même l'une des plus chaudes des 125 000 dernières années.

Les émissions mondiales de carbone provenant des combustibles fossiles, principal moteur de ces hausses de température, ont également atteint un nouveau record en 2023, en augmentation de 1,1 % depuis 2022.

Cette chaleur extrême a également été alimentée par un puissant phénomène météorologique, El Niño, qui est apparu au printemps dernier dans l'hémisphère nord et s'est rapidement développé au cours de l'été. Selon l'Organisation météorologique mondiale, ce phénomène devrait entraîner des températures encore plus élevées en 2024.

PROPAGATION DES DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES FEUX DE FORÊT

Cette année a été marquée par une succession d'événements météorologiques extrêmes mais peu d’entre eux ont été plus prégnants que les feux de forêt qui ont ravagé des pans entiers du Canada et pollué le ciel d'une grande partie des États-Unis. En 2023, un peu moins de 18,5 millions d'hectares ont brûlé dans tout le pays, soit près de trois fois plus que le précédent record et une superficie environ deux fois plus grande que celle du Portugal.

Selon une étude du Service Copernicus concernant le changement climatique (C3S), les feux de forêt au Canada ont émis 410 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, soit à peu près l'équivalent des émissions du Mexique en 2021. Ce chiffre n’est pas très loin des 546 millions de tonnes que le Canada a lui-même émises en 2022 du fait de l'activité humaine.

FONTE DES BANQUISES DE L’ARCTIQUE ET DE L'ANTARCTIQUE

La région la plus septentrionale de la Terre continue de se réchauffer, et ce, quatre fois plus vite que le reste de la planète.