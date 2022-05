Les énergies renouvelables, une menace pour la biodiversité ?

Le sarrasin de Tiehm, une petite fleur sauvage du Nevada, pourrait encore vivre loin des projecteurs si elle n’avait pas poussé dans un sol rempli de lithium. Mais c’est le cas, et cela pourrait justement causer sa perte.

Le lithium est un matériau nécessaire pour la fabrication des batteries haute puissance qui aident le monde à passer aux véhicules électriques. La demande explose et les sociétés minières sont impatientes de l’extraire du sol sur plusieurs nouveaux sites de l’État du Nevada, qui abrite déjà la seule mine de lithium des États-Unis.

Cependant, le sarrasin de Tiehm est plus rare que le lithium. Il ne pousse que sur environ 4 hectares de terres à Rhyolite Ridge, dans le sud-ouest du Nevada, là même où l’installation de l’une des nouvelles mines de lithium est prévue.

« Un seul homme sur un bulldozer pourrait causer son extinction en un seul après-midi », déclare Patrick Donnelly, directeur du Grand Bassin pour le Center for Biological Diversity, et l’un des plus grands défenseurs de cette fleur.

Pour lui et d’autres défenseurs de l’environnement, cette fleur et cette mine sont représentatives d’une tendance générale et inquiétante. Selon eux, un conflit de plus en plus important émerge entre les efforts déployés pour faire face à deux crises environnementales : d’une part, le réchauffement climatique important et, d’autre part, l’augmentation stupéfiante du taux d’extinction.

La révolution des énergies renouvelables n’affecte pas les paysages uniquement par le biais de l’exploitation minière, que ce soit dans le désert ou ailleurs. Depuis une dizaine d’années, la production d’électricité à partir de l’énergie solaire et éolienne a quadruplé aux États-Unis et, selon les experts, ce n’est que le début de ce que nous devrons faire pour nous passer des combustibles fossiles et échapper aux pires conséquences du changement climatique. D’ici à 2030, le Nevada prévoit de tirer la moitié de son électricité des énergies renouvelables, conformément à l’objectif de l’administration Biden de décarboner complètement l’économie du pays d’ici à 2050.

Il en résulte ce que certains militants décrivent comme une ruée vers les énergies renouvelables mettant en péril des espèces rares et des écosystèmes désertiques encore intacts.

Historiquement, les zones humides et les prairies ont longtemps été considérées comme n’ayant aucune valeur ; les marais ont donc été asséchés pour le développement et les prairies labourées pour les cultures. Aujourd’hui, certains défenseurs de l’environnement considèrent que l’histoire se répète, cette fois dans les vallées du désert qui sont en grande partie intactes, et qui regorgent de soleil, de sols riches en lithium et de points chauds géothermiques.

« Nous allons faire ce que nous avons toujours fait avec nos problèmes environnementaux, les accumuler les uns sur les autres », déclare Dustin Mulvaney, professeur d’études environnementales à la San José State University et auteur du livre Solar Power. « Nous échangeons notre problème climatique contre notre crise de la biodiversité. C’est du pareil au même. »

« La seule manière que j’ai de l’expliquer, c’est en disant que je suis comme un infirmier qui trie ses patients dans une salle d’urgence pour les espèces désertiques menacées. Et de nombreux patients attendent que l’on s’occupe d’eux », déclare Donnelly.

LES MENACES POUR LA RÉGION

Donnelly confie qu’il n’a pas vu de liste exhaustive de toutes les espèces menacées par le développement des énergies renouvelables. Mais il tient sa propre liste informelle de ses patientes du Nevada. Certaines sont répertoriées comme étant menacées par le Fish and Wildlife Service des États-Unis (FWS), d’autres non, ou du moins pas encore. Elles ont tendance à ne pas être très connues.

Selon Donnelly, sont menacées par les mines de lithium les espèces de faune et de flore suivantes : le sarrasin de Tiehm, Cordylanthus tecopensis (une herbe annuelle), Crenichthys nevadae (un poisson téléostéen), Anaxyrus nevadensis (un crapaud), Pyrgulopsis imperialis (un escargot minuscule) et Spiranthes infernalis (une orchidée).

Sont menacées par l’énergie solaire : la tortue du désert, Astragalus geyeri var. triquetrus (un astragale) et Penstemon albomarginatus (une fleur).

Et par l’énergie géothermique : Anaxyrus williamsi (un crapaud), Pyrgulopsis dixensis (un minuscule escargot), Rhinichthys osculus ssp. (une sous-espèce de naseux moucheté, un petit poisson), Eriogonum ovalifolium var. williamsiae (un sarrasin), Siphateles bicolor ssp. 4 (un autre petit poisson) et Polites sabuleti sinemaculata (un papillon).

« Dans de nombreux cas, il existe très peu d’informations sur ces espèces. Elles sont toutes très rares », explique Donnelly. « Mais il y a une crise potentielle d’extinction causée par les énergies renouvelables au Nevada, et ces petites créatures et plantes sont en première ligne. »

Selon lui, si les écosystèmes sont depuis longtemps menacés par des activités telles que le pâturage du bétail ou l’extraction de l’or, l’expansion des énergies renouvelables est la nouvelle grande menace.

Le gouvernement américain possède un peu moins de la moitié de toutes les terres sur onze États de l’Ouest, y compris 80 % des terres du Nevada, dont la plupart sont gérées par le Bureau of Land Management (BLM). En 2012, l’agence a désigné dix-sept sites dans six États de l’Ouest pour sa liste de zones d’énergie solaire BLM, identifiées comme les meilleurs lieux pour construire des centrales électriques solaires. Cinq d’entre eux se trouvent dans le Nevada.

Pour choisir les sites, le BLM a exclu les habitats d’espèces en danger critique d’extinction, explique Lee Walston, écologiste pour le laboratoire national d’Argonne du ministère américain de l’énergie. Les scientifiques d’Argonne ont aidé le BLM à cartographier ses zones d’énergie solaire et à préparer ses déclarations concernant l’impact environnemental.