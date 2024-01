Le lithium, ressource précieuse du monde moderne

Le Salar d'Uyuni est situé dans le Triangle du lithium, réparti entre l'Argentine, la Bolivie et le Chili. Cette région possède les plus grandes réserves de lithium au monde, un métal faisant partie de la composition des batteries lithium-ion, qui alimentent les appareils électroniques utilisés par des milliards de personnes dans le monde.

Ces batteries sont rechargeables et on les utilise pour les véhicules électriques, les smartphones, les ordinateurs portables, les brosses à dents électriques, etc. Elles présentent plusieurs avantages qui les placent en tête du marché par rapport à d'autres solutions.

Les batteries lithium-ion sont essentielles au fonctionnement de véhicules comme ceux de Tesla et on considère qu’elles nécessitent peu d’entretien puisque qu’elles ne requièrent pas de cycle périodique pour maintenir leur durée de vie. Leur densité énergétique et leur tension sont également extrêmement élevées et elles peuvent stocker les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne.