Les rhinocéros blancs du Nord sont au bord de l'extinction. Comment les sauver ?

« La grande majorité des actions de conservation se concentrent sur la préservation des terres, la lutte contre le braconnage … mais lorsqu’il ne reste plus que deux femelles, il faut faire appel à des technologies plus avancées », explique-t-il.

Les braconniers tuent les rhinocéros pour leurs cornes, qu’ils vendent ensuite sur le marché noir pour la médecine traditionnelle et les sculptures, décimant ainsi des populations entières. À la fin du 19e siècle, il ne restait plus qu’une vingtaine de rhinocéros blancs du Sud. Un siècle plus tard, les efforts de conservation ont permis de porter leur nombre à environ 16 000 individus en Afrique de l’Est et en Afrique australe. Le rhinocéros blanc du Nord, quant à lui, s’est éteint à l’état sauvage en 2008, et seule une poignée d’individus ont survécu dans des zoos.