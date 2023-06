Les fortes chaleurs peuvent vous rendre malade… et même vous tuer

L'été dernier, alors qu'une vague de chaleur s'installait, la ville espagnole de Séville a fait quelque chose d'inattendu. Les autorités ont traité cet épisode caniculaire de trois jours comme un ouragan ou un gigantesque incendie de forêt : elles lui ont donné un nom. L'arrivée de la vague de chaleur, baptisée Zoé, a déclenché des messages d'intérêt général incitant à prendre des précautions afin d’éviter la déshydratation, l'épuisement par la chaleur… et la mort.

Le fait d'attribuer un nom à une vague de chaleur s'inscrit dans le cadre d'un effort récent visant à attirer l'attention sur les dangers de la chaleur extrême pour la santé physique et mentale. Chaque année, dans le monde entier, les températures extrêmes tuent plus de personnes que d'autres phénomènes météorologiques. L'été dernier, par exemple, des centaines de personnes sont mortes pendant quatre jours de chaleur insoutenable dans le Nord-Ouest Pacifique. Attirer l’attention des gens sur ce sujet pourrait les convaincre de ne plus ignorer la chaleur et, de ce fait, de ne pas rester ou faire de l’exercice à l’extérieur.

« Lorsque les caméras des journaux télévisés filment après un ouragan ou une tornade, les dégâts sont évidents. Les effets de la chaleur, eux, ne sont pour la plupart pas visibles », explique Kurt Shickman, directeur de l'initiative sur les chaleurs extrêmes de l’Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center, organisation qui vient en aide à Séville ainsi qu’à Miami, Kansas City, Los Angeles, Athènes et d'autres villes.

Avec le changement climatique qui entraîne des vagues de chaleur de plus en plus longues et fréquentes dans le monde entier, reconnaître les effets néfastes de cette dernière devient toujours plus urgent. Cette prise de conscience est d'autant plus importante que des températures supérieures à la normale sont prévues pour cet été. « Accorder plus d'attention à la chaleur fait partie de notre stratégie de résilience au changement climatique », déclare Daniella Levine Cava, maire du comté de Miami-Dade. La probabilité que la récente vague de chaleur avait de se produire en Inde a par exemple été multipliée par trente en raison du changement climatique.

Selon les estimations officielles, 700 Américains en moyenne meurent chaque année des suites d'une chaleur extrême, mais les experts estiment qu'il s'agit là d'un chiffre largement sous-estimé. Alors que de nombreuses personnes succombent à une crise cardiaque, à de l'asthme ou à une maladie rénale, affections engendrées ou aggravées par la chaleur, leur certificat de décès ne prend pas en compte ce paramètre météorologique. Même les accidents peuvent être liés à la chaleur. « Une personne travaillant en extérieur peut tomber d'une échelle parce que la chaleur l'a étourdie », explique Jane Gilbert, chief heat officer, soit responsable de la lutte contre la chaleur, pour le comté de Miami-Dade, l'une des rares personnes à porter ce titre dans le pays. Les décès dus à la chaleur sont susceptibles d'augmenter à mesure que la température de la Terre grimpe.

LA CHALEUR PEUT NOUS RENDRE MALADE ET IRRITABLE

La déshydratation, les crampes musculaires, l'épuisement par la chaleur et, plus grave encore, le coup de chaleur, sont les conséquences directes d'un corps accablé par la chaleur. Une étude réalisée l'année dernière a démontré que chaque augmentation d'un degré Celsius de la température de l'air par rapport à une valeur de référence locale accroît de 18 % les affections liées à la chaleur.

Cette dernière peut aggraver divers états de santé. Par exemple, les visites aux urgences augmentent pour les infections urinaires et les calculs rénaux pendant les journées très chaudes.

Les problèmes de santé mentale, y compris la détresse psychologique et le suicide, sont également liés aux températures plus élevées, indique Craig A. Anderson, psychologue qui étudie la question à l'université d'État de l'Iowa. C'est ce qu'ont récemment démontré des scientifiques en examinant les données hospitalières états-uniennes. Ils ont constaté qu'un plus grand nombre de personnes se rendaient à l'hôpital pour des problèmes d'anxiété et de schizophrénie lorsque le thermomètre montait en flèche.

L'agressivité et la violence augmentent également selon Craig A. Anderson. Il se peut que les gens deviennent irritables lorsqu'ils sont dans l’inconfort, mais le lien pourrait être plus biologique, explique-t-il. L'adrénaline et d'autres substances chimiques augmentent dans un corps chaud, ce qui « peut conduire à un comportement plus impulsif ». La chaleur rend également les gens grincheux. D’après une analyse de 6 milliards de tweets dans le monde, les commentaires négatifs doublent lorsque la chaleur est accablante.

Pourtant, la plupart des gens ne prennent pas ces risques au sérieux. Lorsque les chercheurs ont demandé aux Grecs de classer les risques climatiques qui les préoccupaient, la chaleur est arrivée en dernière position, loin derrière les tremblements de terre, les feux de forêt, les inondations et même les épisodes de gel. Selon des données non publiées communiquées à National Geographic, en Espagne, un quart des personnes interrogées avant le programme de sensibilisation de Séville ont déclaré qu'elles n'avaient pas à s'inquiéter en cas de vague de chaleur.

LES INITIATIVES LOCALES COMMENCENT À PORTER LEURS FRUITS

Lorsque la chaleur frappe, certaines municipalités prennent habituellement de petites mesures, comme l'ouverture des bibliothèques ou d'autres lieux pouvant apporter de la fraicheur aux personnes qui n'ont pas de climatisation. Cependant, elles considèrent rarement la chaleur avec autant de sérieux que les autres catastrophes naturelles. Cette perception commence néanmoins à évoluer pour un nombre croissant de collectivités locales.

La campagne de sensibilisation du comté de Miami-Dade a commencé, déclarant la période de mai à novembre « saison de chaleur », avec des publicités à la télévision, à la radio et sur des panneaux d'affichage, en anglais, en espagnol et en créole haïtien. Un tel effort est essentiel dans une région où le nombre de jours dépassant les 32 degrés Celsius a augmenté de plus de 50 % au cours des cinquante dernières années, explique Daniella Levine Cava. « L'augmentation a été progressive, si bien que les gens ne se rendent pas compte à quel point la chaleur est mortelle », poursuit-elle.

Le plan d'action de ce comté américain contre la chaleur prévoit, entre autres choses, de créer davantage de couverts arborés, imposer des toits réfléchissants ne gardant pas la chaleur pour les nouveaux projets commerciaux et aider financièrement les habitants à se procurer des climatiseurs ou des appareils plus efficaces.

CLASSER LES VAGUES DE CHALEUR

Dans les communication autour des dangers de la chaleur, le problème est que tous les risques ne sont pas pris en compte. Par exemple, lorsque l’U.S. National Weather Service (NWS), agence gouvernementale météorologique américaine, émet un indice de chaleur pour le comté de Miami-Dade, calculé en combinant la température et le taux d’humidité, des décès sont déjà survenus, explique Jane Gilbert. Le comté collabore avec le NWS pour tester un seuil plus bas.

Il est également important de prendre en compte des facteurs autres que la température et le taux d'humidité, précise Kurt Shickman. L’impact sur la santé est plus grand lorsque la température ne baisse pas suffisamment la nuit pour permettre au corps de récupérer avant que le soleil de midi ne le fasse chauffer à nouveau. « Globalement, les corrélations les plus fortes entre la chaleur et les effets négatifs sur la santé sont observées lorsque les températures nocturnes sont élevées », indique-t-il.

L’Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center a lancé un programme pilote visant à classer les vagues de chaleur par catégories. À Séville, par exemple, les niveaux d'alerte les plus élevés sont réservés aux périodes où l'on prévoit que les températures moyennes quotidiennes, celles de la nuit comprises, atteindront des niveaux particulièrement élevés pendant trois jours ou plus. À ce moment, le corps des gens n'est pas acclimaté car il a fait moins chaud au cours des semaines précédentes. Ces paramètres ont été déterminés en établissant une corrélation entre les conditions météorologiques et la surmortalité estivale au cours des vingt-cinq dernières années, explique José María Martín-Olalla, professeur de physique à l'université de Séville, qui participe aux efforts déployés par la ville. Les niveaux quatre et cinq déclenchent des alertes renforcées auprès du public. Une fois le niveau cinq atteint, les vagues de chaleur sont nommées, comme ce fut le cas en juillet 2022.

L'expérience de Séville prouve qu’avoir une meilleure visibilité sur l’intensité de la chaleur fait la différence. Selon les données provisoires non publiées, les personnes qui ont remarqué la campagne sur les réseaux sociaux étaient plus susceptibles de rester à l'intérieur, de télétravailler et de boire plus d'eau pendant la vague de chaleur que les autres. En outre, elles étaient 15 % plus nombreuses à reconnaître que la chaleur justifiait un changement de comportement.

LA CHALEUR EXACERBE LES DISPARITÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ

Toute personne qui passe du temps au soleil peut être affectée par la chaleur mais certaines sont particulièrement vulnérables. Il s'agit principalement des enfants, des personnes âgées et des personnes touchées par la pauvreté.

Les personnes gagnant de faibles revenus sont touchées de plusieurs manières : elles ne possèdent pas de climatisation, ou ne peuvent pas payer leur facture d'électricité si elles l'utilisent ; les maladies dont elles souffrent sont plus souvent aggravées par la chaleur, telles que les affections rénales et respiratoires ; et elles vivent dans des quartiers moins arborés. Lorsque le comté de Miami-Dade a cartographié les degrés de vulnérabilité à la chaleur de ses différentes communautés, quatorze quartiers à faibles revenus présentaient des températures de surface plus élevées que celles des quartiers environnants, un phénomène connu sous le nom d'îlot de chaleur urbain.

D'autres personnes sont d’autant plus à risque : celles travaillant en extérieur et dont les employeurs n’adaptent pas les conditions de travail en cas de températures extrêmement élevées ; les athlètes qui s'entraînent en plein air ; celles qui prennent des médicaments qui réduisent leur capacité à réguler la chaleur, notamment des bêtabloquants et des antihistaminiques, les femmes enceintes et les sans-abri.

COMMENT RÉDUIRE LES RISQUES POUR LA SANTÉ EN CAS DE CHALEUR EXTRÊME

Afin de réduire les risques pour la santé en cas de fortes chaleurs, il est important de limiter les activités en plein air, en particulier pendant les heures les plus chaudes de la journée, explique Elizabeth Gardner, médecin du sport à la Yale School of Medicine. Portez des vêtements fins et de couleur claire pour favoriser l'évaporation de la sueur, principal moyen de refroidissement du corps. Buvez également de petites quantités d'eau tout au long de la journée, plutôt que de grands volumes de manière éparse, ce qui ne permet pas au corps d’en absorber suffisamment, préconise-t-elle.

Dès que le corps d’une personne commence à surchauffer, il est essentiel d'agir rapidement. Les symptômes de l'épuisement par la chaleur sont notamment les suivants : vertiges, crampes musculaires, peau moite et faiblesse. Il alors nécessaire de se rendre dans un endroit plus frais, de s'hydrater rapidement avec de l'eau ou, de préférence, une boisson contenant des électrolytes, et d’enlever les vêtements qui empêchent l'évaporation de la sueur. L'état mental d'une personne pouvant être altéré par l'épuisement dû à la chaleur, il est important de vérifier que celles qui vivent seules ne sont pas touchées, explique Kurt Shickman.

S'il n'est pas enrayé, l'épuisement par la chaleur peut rapidement se transformer en coup de chaleur : la peau devient alors chaude et rouge, le rythme cardiaque s'accélère, les organes commencent à défaillir et la personne perd conscience. Il s'agit d'une situation d'urgence qui peut entraîner la mort si un traitement médical n'est pas administré.

Les spécialistes espèrent que les gens retiendront le message le plus important pour cet été : la chaleur est un adversaire redoutable. « Il n'est pas prudent de s’exposer à une chaleur extrême en faisant de l'exercice ou en restant trop longtemps à l'extérieur », explique Elizabeth Gardner. « Cela peut vous mettre en danger. »