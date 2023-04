Vous voulez sauver la biodiversité ? Éteignez la lumière.

De même, les oiseaux sont facilement désorientés par les lumières vives des villes, et succombent souvent à des collisions, les bâtiments reflétant la lumière du soleil le jour et émettant de la lumière artificielle la nuit. Un éclairage faible loin de la ville peut suffire à nuire à leur santé.

Une étude menée sur les diamants mandarins (Taeniopygia gutatta) a révélé des marqueurs chimiques de stress chez les oiseaux exposés à un faible éclairage en laboratoire pendant seulement trois semaines. Les scientifiques ne savent pas encore ce que ces constatations impliquent pour la santé des oiseaux à long terme, précise Valentina Alaasam, autrice de l’étude et biologiste à l’Université du Nevada, à Reno.

Bien que les oiseaux et les insectes soient souvent considérés comme les principales victimes de la pollution lumineuse, tous les animaux sont concernés par les effets de la lumière artificielle, déplore Kyba. Même les plantes sont perturbées par les signaux lumineux.

DES GESTES SIMPLES ET EFFICACES

Contrairement à la pollution de l’air ou de l’eau, la pollution lumineuse peut être éliminée en un instant. Pour cela, il suffit par exemple d’éteindre nos lumières, d’installer des détecteurs de mouvement qui limitent l’allumage non nécessaire des lumières, ou d’ajouter des variateurs qui permettent d’atténuer la luminosité émise par une ampoule.

« L’avantage de ces solutions, c’est qu’elles nous permettent également de faire des économies », explique Alaasam. « En éteignant la lumière plus souvent, on économise de l’électricité et on réduit nos émissions de carbone. C’est gagnant-gagnant. »

Bien que les ampoules LED soient moins chères et plus durables que leurs prédécesseures incandescentes, leur adoption généralisée a eu des effets néfastes sur la biodiversité. Ces ampoules produisent en effet une lumière bleue riche en ondes courtes qui attire encore plus les insectes et les oiseaux, et perturbe le rythme circadien des mammifères. Les ampoules dotées de filtres teintés en jaune peuvent minimiser ces effets.