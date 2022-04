À quel point les microplastiques sont-ils nocifs pour notre santé ?

Les additifs peuvent également s’infiltrer dans l’eau : une étude a révélé que jusqu’à 88 % d’entre eux pouvaient s’infiltrer, en fonction de facteurs tels que l’ensoleillement et la durée du contact avec l’eau. La même étude a observé jusqu’à 8 681 produits chimiques et additifs différents dans un unique produit en plastique. Il n’est pas facile de déterminer quelles sont les combinaisons de produits chimiques qui posent problème et de trouver dans un mélange aussi complexe quels sont le niveau et la durée d’exposition qui peuvent être nocifs.

« Il est possible de trouver une corrélation, mais il serait difficile de trouver un lien de causalité en raison du nombre de produits chimiques auxquels nous sommes exposés dans la vie de tous les jours », affirme Denise Hardesty, scientifique chercheuse qui étudie les déchets plastiques depuis quinze ans au sein de l’Organisation fédérale pour la recherche scientifique et industrielle en Australie.

Janice Brahney, biochimiste à l’université d’État de l’Utah, qui étudie comment la poussière transporte les nutriments, les agents pathogènes et les polluants, se dit préoccupée car la production de plastique continue d’augmenter de façon spectaculaire, alors que nous ignorons encore tant de choses sur les microplastiques. En 2020, 367 millions de tonnes de plastique ont été fabriquées, et cette quantité devrait tripler d’ici 2050. « C’est alarmant car nous sommes bien engagés dans ce problème et nous n’en comprenons toujours pas les conséquences, et il sera très difficile d’en sortir si nous devons le faire », dit-elle.

L’American Chemical Council (ACC), un groupe commercial industriel, propose sur son site internet une longue collection de déclarations expliquant la composition chimique de divers plastiques et réfutant les affirmations des chercheurs selon lesquelles certains plastiques sont toxiques.

« Non, les microplastiques ne sont pas les "nouvelles pluies acides". Loin de là », a déclaré l’ACC en réponse à la couverture médiatique de l’article de Brahney publié en 2020 dans Science, qui estime que 11 milliards de tonnes de plastique s’accumuleront dans l’environnement d’ici 2025. Selon les calculs de Brahney, rien que dans l’ouest des États-Unis, plus de 1 000 tonnes de ces minuscules particules sont transportées par le vent et relâchées par l’air chaque année.

L’ACC a également critiqué ce résultat, déclarant que « la quantité de microplastiques dans l’environnement ne représente que 4 % des particules collectées en moyenne… Les 96 % restants sont constituées de matériaux naturels tels que des minéraux, de la terre et du sable, des insectes, du pollen, etc. ».

Pourtant, le groupe a déclaré avoir lancé un programme de recherche afin d’aider à répondre aux questions en suspens sur les microplastiques, telles que celles qui concernent la poussière domestique, et d’aider à établir un échange mondial de recherches sur les microplastiques entre les universités, les institutions de recherche et les industries. Le projet envisagé consistera notamment à examiner les voies d’exposition potentielles des microplastiques et ce qu’ils deviennent dans l’environnement, à identifier les dangers potentiels et à élaborer un processus pour l’évaluation des risques. Les résultats seront publiés dans les prochaines années.

Selon Hardesty, le sujet est si complexe et si controversé que même la définition du terme « nocif » fait parfois l’objet de débats. Devrions-nous uniquement nous inquiéter des effets des microplastiques sur la santé humaine ? Qu’en est-il des dégâts qu'ils pourraient causer sur les animaux et les écosystèmes ?

LE PLASTIQUE ET LES ANIMAUX

La recherche des effets potentiellement nocifs des plastiques a commencé il y a une quarantaine d’années avec des études sur les animaux, lorsque des biologistes marins qui étudiaient le régime alimentaire des oiseaux de mer ont commencé à trouver du plastique dans leurs estomacs. Quand un nombre de plus en plus important d’animaux marins sauvages ont commencé à être affectés, que ce soit en ingérant ou en se retrouvant piégés par du plastique, les études se sont penchées sur davantage d’espèces marines, ainsi que sur les rats et les souris.

En 2012, la Convention sur la diversité biologique de Montréal a déclaré que la totalité des sept espèces de tortues de mer, ainsi que 45 % des espèces de mammifères marins et 21 % des espèces d’oiseaux de mer étaient concernées. La même année, dix scientifiques ont appelé sans succès les nations du monde entier à classer officiellement le plastique le plus nocif comme produit dangereux, ce qui aurait donné à leurs organismes de réglementation « le pouvoir de restaurer les habitats touchés ».

Depuis, les chiffres et les risques pour les animaux se sont aggravés. Plus de 700 espèces sont affectées par le plastique. Selon les scientifiques, il est probable que des centaines de millions d’oiseaux sauvages aient consommé du plastique et que, d’ici 2050, toutes les espèces d’oiseaux de mer de la planète en mangeront. On estime déjà que certaines populations d’oiseaux sont menacées par une exposition généralisée aux perturbateurs endocriniens chimiques contenus dans les plastiques. Des études en laboratoire sur des poissons ont montré que les plastiques peuvent endommager le système reproducteur et exercer un stress sur le foie.