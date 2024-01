Du sexe jusqu'à en mourir : la folle libido de l'antechinus

Pour l'Antechinus, la vie est courte et centrée autour du sexe. Six mois après leur naissance, ces petits marsupiaux carnivores atteignent l'âge adulte. Puis pendant cinq mois, ils prennent du poids, qu'ils brûleront en copulant, explique le mammalogiste Andrew Baker, de l'université de technologie du Queensland, en Australie.

Comme l'humain stressé, l'antechinus produit du cortisol, utile en petite quantité mais toxique en grande quantité. Les mâles antechinus « ont aussi de hauts niveaux de testostérone pour tenter d'attirer des femelles », explique Baker, et la testostérone fait bondir le niveau de cortisol. Lorsque le cortisol atteint des niveaux toxiques, le système immunitaire des mâles tombe en quelque sorte en panne et ils meurent avant leur premier anniversaire. La population d'antechinus est alors réduite de moitié, jusqu'à ce que les femelles donnent naissance à leur portée annuelle de quatre à quatorze petits de la taille d'un haricot, qui, six mois plus tard, deviendront des adultes.