Les éléphants se donneraient des noms, un trait rare dans la nature

L'équipe s'est appuyée sur des enregistrements réalisés entre 2019 et 2022 dans la réserve nationale de Samburu et la réserve nationale de Buffalo Springs, au Kenya. Mais elle s'est aussi appuyée sur des archives du Amboseli National Park datant des années 1980, 1990 et 2000. Poole, co6autrice de l'étude et exploratrice National Geographic, a réalisé les enregistrements d'Amboseli.