Les chats auraient 276 expressions faciales

La plupart des recherches antérieures sur les expressions faciales chez les chats se sont concentrées sur les interactions entre les chats et les humains ou sur l'évaluation de la douleur d'un chat. La nouvelle étude va plus loin en analysant la façon dont les chats interagissent entre eux.

Et quel meilleur endroit pour le faire, selon Brittany Florkiewicz, qu'un café pour chats ? Avec sa collègue Lauren Scott , cochercheuse principale dans le même laboratoire, elle a passé 150 heures au CatCafe Lounge à Los Angeles, en Californie, un refuge à but non lucratif où les visiteurs peuvent rencontrer jusqu'à 30 chats susceptibles d'être adoptés.

Leurs observations de 53 chats domestiques à poil court ont révélé une grande variété d'expressions - qui combinent divers mouvements des yeux, des oreilles et des lèvres - et que la plupart d'entre elles étaient amicales et non agressives. De nombreux amoureux des chats reconnaîtraient instantanément certaines de ces expressions comme amicales, telles que les oreilles et les moustaches en avant et les yeux fermés.