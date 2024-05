La peur des mouffettes est-elle innée chez les prédateurs ?

Mais comment les animaux sauvages savent-ils que les mouffettes possèdent une telle force de frappe ? Après tout, même de redoutables prédateurs tels que les ours, les loups et les pumas attaquent rarement ces animaux noirs et blancs.

Croyez-le ou non, les scientifiques n'ont jamais vraiment vérifié si les rayures noires et blanches de la mouffette étaient des symboles d'aposématisme, sorte de signal d'avertissement.

La majorité des études concernant les interactions prédateurs-proies et l'aposématisme sont menées sur des dendrobates (Dendrobatidae) et sur des papillons de nuit et diurnes toxiques, explique Ted Stankowich, écologiste comportementaliste et évolutionniste, directeur du Laboratoire consacrés aux mammifères de l'université d'État de Californie à Long Beach.