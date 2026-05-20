Animaux ivres : le chevreuil de Saône-et-Loire n’est pas un cas isolé

Un chevreuil tourne en rond dans un champ désert de la campagne française. Son attitude est de plus en plus incohérente, jusqu'à ce que l'animal s'effondre sur le sol. Ce comportement serait-il le résultat d'un état d'ivresse ?

C'est ce que les policiers ont immédiatement pensé en voyant la vidéo. La semaine dernière, la gendarmerie de Saône-et-Loire a posté un avertissement en ligne à l'intention des habitants, les invitant à faire attention, surtout au volant, aux comportements imprévisibles des animaux sauvages qui auraient consommé des fruits fermentés ou d'autres plantes.

Il est impossible de savoir avec certitude si le comportement de ce chevreuil est réellement un signe d'ivresse, et pas un signe de blessure, d'une maladie ou d'un trouble neurologique, rappellent les autorités. Mais l'ivresse n'est pas aussi rare qu'on le croit dans le monde animal.

En réalité, plusieurs espèces d'animaux sauvages s'enivrent naturellement, grâce aux coquelicots, aux champignons hallucinogènes ou aux raisins qui, une fois fermentés, se transforment en éthanol. Bien que l'on pense généralement que ce soit involontaire, des chercheurs soupçonnent que les chimpanzés pourraient même chercher à consommer l'équivalent de deux verres d'alcool par jour.

Des éléphants aux rennes, voici quelques exemples intrigants.

LES JASEURS D'AMÉRIQUE SE GAVENT DE BAIES

Connue pour son plumage saisissant caractérisé par une grande crète et un masque noir autour des yeux, cette espèce nord-américaine se distingue des autres oiseaux par sa capacité à se nourrir exclusivement de fruits pendant plusieurs mois. Ils constituent une excellente source d'énergie mais les fruits et les baies trop mûrs peuvent représenter une menace invisible pour les oiseaux.

Des levures naturelles commencent à faire fermenter les fruits mûrs, transformant les molécules de sucre en éthanol et en dioxyde de carbone. Si le fruit n'a pas commencé à pourrir, le manger est techniquement sans danger mais cela peut enivrer les oiseaux.

Tout comme les humains, les jaseurs ivres ont des réflexes plus lents et des capacités de prise de décisions altérées, ce qui peut les rendre plus vulnérables aux prédateurs, aux véhicules, et plus susceptibles de se cogner à des vitres.

« L'alcool est un neurodépresseur, il ralentit donc le système nerveux et les réflexes. Tout ce que l'on peut imaginer chez une personne ivre se produit également chez les animaux », explique Sara Wyckoff, vétérinaire spécialisée dans la faune sauvage pour le Texas Parks and Wildlife Department, une agence de l'État du Texas chargée de la conservation de la faune.

Dans une étude qu'il a menée en 2020, Piotr Tryjanowski, zoologiste à l'université des sciences de la vie de Poznań, a analysé des articles scientifiques et des vidéos YouTube qui répertoriaient cinquante-cinq espèces d'oiseaux consommant de l'alcool, y compris des animaux semi-sauvages et des animaux de compagnie. De nombreuses vidéos montraient des perroquets, des corvidés et d'autres espèces d'oiseaux considérées comme « intelligentes » sirotant des boissons destinées aux humains.

« Pourquoi font-ils cela ? Probablement pour la même raison que nous allons dans les bars », affirme Piotr Tryjanowski.