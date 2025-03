Découverte : les phoques savent combien de temps ils peuvent retenir leur respiration

Une fois que les phoques se sont habitués aux lieux, les chercheurs ont petit à petit commencé à changer la composition de l’air à l’intérieur de la pièce, augmentant ou diminuant les niveaux d’oxygène ou de CO 2 . « Nous l’avons fait très prudemment, et juste assez pour voir un changement dans leur comportement », ajoute le physiologiste. Et les résultats sont probants : plus le taux d’oxygène dans la chambre était élevé, plus les phoques y restaient longtemps.

« Cela suggère que les phoques ne répondent pas simplement physiquement aux taux d’oxygène, en changeant leur rythme cardiaque ou leur fréquence respiratoire ; ils en ont suffisamment conscience pour adapter leur comportement », explique Chris McKnight. D’autres expériences, plus anciennes, ont parfois montré que les animaux essayent de rester éloignés des environnements pauvres en oxygène ou montrent de signes de stress quand ils s’y trouvent. « Les phoques ne réagissent pas ainsi », souligne McKnight. Cependant, cela entraîne des changements dans leur manière de plonger. D’une certaine manière, ils semblent conscients du taux d’oxygène dans leur sang.

PLONGÉE EN APNÉE

Cette aptitude distingue les phoques des autres mammifères terrestres qui ont été testés. Les taux d’oxygène étant relativement constants à terre, les êtres humains et les autres animaux terrestres ne semblent pas avoir évolué de sorte à remarquer une baisse de leur taux d’oxygène sanguin... parfois même alors qu’ils sont au bord du malaise.

Lors de plongées en apnée réalisées par des humains, les accidents sont fréquents. Nous nous reposons sur notre taux de CO 2 plutôt que sur notre taux d’oxygène et cela pourrait en être la raison, pense Chris McKnight. « Sur terre, c’est une stratégie des plus logiques, des taux anormaux de CO 2 pouvant signaler des problèmes respiratoires ».

Cependant, cette dépendance des niveaux de dioxyde de carbone lorsque nous retenons notre respiration peut s’avérer dangereuse, surtout lors de plongées répétitives.

« Chaque fois que nous revenons à la surface, nous remettons notre sensibilité au CO 2 à zéro, même si les niveaux sont déjà élevés », indique McKnight. Cela augmente le risque d’évanouissement avant d’arriver à la surface, même chez les apnéistes professionnels.

Peter Lindhom, physiologiste spécialisé en plongée de l’université de Californie à San Diego, se demande ce que révélerait une étude similaire sur les êtres humains. « En lisant cette étude, je me suis dit qu'il faudrait la reproduire sur des apnéistes afin de voir si nous pouvons trouver des individus à même de détecter leurs niveaux d’oxygène ou qui peuvent résister à des taux importants de CO 2 . »

« Il serait désagréable pour un humain de respirer dans un environnement contenant le taux le plus élevé de dioxyde de carbone utilisé dans cette étude », relève le physiologiste animal Andres Fahlman, de l’Oceanogràfic Foundation en Espagne. En plus de leur évaluation étonnante des taux d’oxygène, il explique qu'il a été suggéré « que les mammifères marins ont peut-être une réaction diminuée au CO2, comme si leur sensibilité n’était pas réglée au même degré que la nôtre ». Cela pourrait être une autre raison qui expliquerait la sensibilité accrue des phoques à l’oxygène.

DES EXPÉRIENCES AMUSANTES

Pour certains chercheurs, cette étude soulève de nouvelles questions qui n’ont, pour l’instant, pas de réponses.

« Les données expérimentales soutiennent les conclusions de l’étude, mais elles ne sont pas sans équivoque », déclarer le zoologue William Milsom, de l’université de Colombie-Britannique, qui étudie la façon qu’ont les animaux habitant des environnements extrêmes de contrôler leur respiration et leur circulation sanguine. « Il n’y a aucun doute que les phoques ont changé leur comportement de plongée en réaction aux changements du taux d'oxygène. Mais en l’absence de données physiologiques détaillées, il est difficile de déterminer avec certitude pourquoi les plongées étaient plus courtes lorsque les taux d’oxygène étaient bas. »

Matthew Pamenter, physiologiste de l’université d’Ottawa, qui a étudié la réponse de rats-taupes nus exposés à de faibles taux d’oxygène et de hauts taux de CO2, pense que de futures expériences pourraient révéler que tous deux entraînent des conséquences sur la durée des plongées. Il n’est également pas convaincu que les réponses observées chez les phoques, dans un environnement pauvre en oxygène, diffèrent de celles des autres mammifères. « L’aptitude qu’expose cette étude ressemble à une version amplifiée de la même sensibilité », pense-t-il.

Chris McKnight ne pense pas que les phoques ne fassent que réagir à de très faibles taux d’oxygène, mais plutôt qu’ils s’adaptent à un large spectre. « L’un des phoques que nous avons suivis dans la nature, il y a quelques années, est descendu à presque 600 mètres de profondeur », explique-t-il. « Les phoques remontent à la surface à une vitesse d’à peu près un mètre par seconde. S’ils ne réagissaient qu’à de faibles taux d’oxygène, ils ne remonteraient jamais à temps. »