Comment partager nos côtes avec les requins ?

Les chercheurs et les éducateurs spécialisés dans les requins tentent d’aider le public à mieux comprendre le comportement des requins, et leur démarche semble porter ses fruits. Certains chercheurs ont suggéré de remplacer le terme « attaques de requins » par « morsures de requins » ou, plus largement, par « rencontres avec des requins », comme l’a rapporté le Sydney Morning Herald en 2021. En effet, jusqu’à un tiers des rencontres avec des requins ne provoque aucune blessure, comme c’est le cas lorsque quelqu’un marche par erreur sur un petit requin tapi au fond de l’eau, précise l’article.

Et si les prévisions météorologiques du jour nous indiquaient à quel moment notre plage préférée est particulièrement fréquentée par les requins ? Ce n’est pas aussi improbable qu’il n’y paraît. L’émission Sky Sharks: Closer Than You Think de National Geographic montre comment les drones ont révolutionné la recherche sur les requins et aident les chercheurs à suivre les mouvements de ces prédateurs lorsqu’ils se rapprochent du rivage. Ces vues aériennes, ainsi que l’analyse de facteurs tels que la température de l’eau, la présence de prédateurs et le fait que les requins soient jeunes ou en gestation, peuvent nous aider à mieux comprendre quand et pourquoi les requins s’approchent si près des baigneurs.