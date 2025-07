Argentine : un "massacre" de manchots a conduit à des mesures de protection historiques

UN SANCTUAIRE IMPORTANT

Trois fois plus rapides que le nageur olympique le plus véloce, les manchots de Magellan passent le plus clair de leur vie en mer et ne rejoignent la rive que pour se reproduire et nicher le long du littoral sud-américain et sur ses îles. À terre, ces braves petits dandineurs creusent des terriers sous des touffes d’herbes, de hautes graminées ou des buissons. Ils ne sont actuellement pas classés comme espèce menacée ou en danger d’extinction, mais leurs populations déclinent depuis les années 1980, vraisemblablement à cause de l’action conjointe de menaces d’origine humaine : les marées noires ont tué des dizaines de milliers d’oiseaux ; l’urbanisation et la pollution ont détruit leur habitat ; la surpêche a amoindri les sources de nourriture, de même que le changement climatique, qui cause également des vagues de chaleur et l’inondation de sites de nidification, entre autres fléaux.