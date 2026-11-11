Pourquoi les loups sont indispensables à la bonne santé des écosystèmes

Le loup a souvent le mauvais rôle : des contes et fables aux films modernes, il est dépeint comme une créature féroce tapie dans l’ombre.

En réalité, il est extrêmement rare que le loup s’attaque à l’Homme.

« En Amérique du Nord, on peut compter les attaques mortelles de loups sur des humains sur les doigts d’une main », déclare Bertie Gregory, explorateur pour le magazine et animateur du documentaire Au plus près des loups avec Bertie Gregory, disponible sur Disney+. « Et d’après mon expérience avec eux, les loups sont tout simplement indifférents, juste parfois curieux. »

Le réalisateur animalier a passé huit ans à suivre la même meute de loups. Étant donné que ces animaux ne vivent qu’entre deux et trois ans à l’état sauvage, Bertie Gregory a ainsi vu tous les individus qui lui étaient familiers décéder puis être remplacés par leurs petits.

« Cette meute vit autour de la baie d’Hudson, au Canada, dans une région reculée où elle n’est pas chassée », explique Bertie Gregory. « Ils voient rarement des humains, et ils n’ont donc pas peur comme les loups qui vivent dans des régions où ils sont violemment persécutés, c’est-à-dire la plupart de l’Amérique du Nord. »

Dans ce nouveau documentaire, Bertie Gregory révèle les diverses façons dont le loup contribue à la bonne santé des écosystèmes. Certaines devraient surprendre les téléspectateurs ayant grandi avec l’idée que les loups étaient tous « grands et méchants ».

« Une population de loups en bonne santé est le signe d’une planète, et donc d’humains en bonne santé. Je les admire beaucoup. »

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ET LA DIVERSITÉ DES PAYSAGES

Durant le tournage du documentaire, Bertie Gregory et son équipe sont tombés sur une carcasse d’élan abandonnée par la meute de loups locale. Ils ont judicieusement placé des pièges photographiques afin de voir quels autres animaux profiteraient de l’aubaine.