Pourquoi les loups sont indispensables à la bonne santé des écosystèmes
Prédateurs, mais aussi régulateurs des populations et alliés de la biodiversité, les loups transforment leur écosystème. Après huit ans passés à suivre une même meute, Bertie Gregory révèle l’étendue de leur influence.
Si l’Homme a l’habitude de craindre le loup, ce superprédateur est moins intéressé par les humains que par les autres animaux.
Le loup a souvent le mauvais rôle : des contes et fables aux films modernes, il est dépeint comme une créature féroce tapie dans l’ombre.
En réalité, il est extrêmement rare que le loup s’attaque à l’Homme.
« En Amérique du Nord, on peut compter les attaques mortelles de loups sur des humains sur les doigts d’une main », déclare Bertie Gregory, explorateur pour le magazine et animateur du documentaire Au plus près des loups avec Bertie Gregory, disponible sur Disney+. « Et d’après mon expérience avec eux, les loups sont tout simplement indifférents, juste parfois curieux. »
Le réalisateur animalier a passé huit ans à suivre la même meute de loups. Étant donné que ces animaux ne vivent qu’entre deux et trois ans à l’état sauvage, Bertie Gregory a ainsi vu tous les individus qui lui étaient familiers décéder puis être remplacés par leurs petits.
« Cette meute vit autour de la baie d’Hudson, au Canada, dans une région reculée où elle n’est pas chassée », explique Bertie Gregory. « Ils voient rarement des humains, et ils n’ont donc pas peur comme les loups qui vivent dans des régions où ils sont violemment persécutés, c’est-à-dire la plupart de l’Amérique du Nord. »
Dans ce nouveau documentaire, Bertie Gregory révèle les diverses façons dont le loup contribue à la bonne santé des écosystèmes. Certaines devraient surprendre les téléspectateurs ayant grandi avec l’idée que les loups étaient tous « grands et méchants ».
« Une population de loups en bonne santé est le signe d’une planète, et donc d’humains en bonne santé. Je les admire beaucoup. »
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ET LA DIVERSITÉ DES PAYSAGES
Durant le tournage du documentaire, Bertie Gregory et son équipe sont tombés sur une carcasse d’élan abandonnée par la meute de loups locale. Ils ont judicieusement placé des pièges photographiques afin de voir quels autres animaux profiteraient de l’aubaine.
Bertie Gregory a suivi la même meute de loups dans la baie d’Hudson pendant huit ans.
« Dès que les loups ont quitté les lieux, nous avons pu remarquer que la carcasse profitait à de nombreux autres animaux plus petits : des martres des pins (Martes martes), des renards (Vulpes vulpes), des gloutons (Gulo gulo), des corbeaux (Corvus corax) et même des loups solitaires n’appartenant à aucune meute. C’était l’occasion parfaite pour montrer le nombre d'espèces qui dépendent du loup » se souvient Bertie Gregory.
Et cela ne concerne pas que les oiseaux ou les mammifères. Une carcasse attire nombre d’invertébrés : coléoptères nécrophages (Nicrophorus) ou détritivores, staphylinidae, guêpes, mouches et fourmis, parmi tant d’autres.
« Lorsqu’une carcasse se décompose, ses nutriments sont aussi absorbés par le sol, ajoute Sean Johnson-Bice, chercheur à l’université du Minnesota. »
Les arbres et autres végétaux se nourrissent ensuite de ces nutriments. Le lieu où un animal a été tué devient ainsi un point névralgique pour tout type d’écosystème.
RÉGULER LES POPULATIONS DE PROIES
Autour de la baie d’Hudson, peu d’animaux peuvent espérer rivaliser face à un orignal de 680 kilos. C’est aussi vrai pour des créatures telles que le wapiti, le cerf, le bison et bien d’autres dont le loup est le prédateur.
« Je suis bien content de ne pas être un élan boiteux quand ils sont dans les parages », plaisante Bertie Gregory à propos de la meute.
Bien que chaque relation prédateur/proie soit complexe, la dynamique dépendant des espèces concernées, du type d’habitat et du nombre d’individus qu’un écosystème donné peut héberger, les superprédateurs sont généralement considérés comme des atouts pour le réseau alimentaire.
« Sans le loup, la population d’herbivores commencerait à ravager les paysages », explique Bertie Gregory.
Dans le parc de Yellowstone, des études ont par exemple prouvé que la réintroduction du loup avait permis le rétablissement des populations de saules et de peupliers ainsi que la diversité des habitats en réduisant le nombre de wapitis. Ces derniers mangeant moins d’arbres, la qualité de l’habitat s’est améliorée pour d’autres animaux, comme les castors (Castor canadensis) ou les passereaux.
INFLUENCER LE COMPORTEMENT D'AUTRES ESPÈCES
Toutefois, la régulation des populations de proies n’est pas la seule conséquence de la présence de loups.
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Malgré sa petite taille, le loup est rapide, ce qui lui permet de s’attaquer à des animaux plus imposants, comme l’orignal (ou élan, Alces alces), le wapiti (Cervus canadensis), le cerf (Cervidae) ou le bison (Bison bison).
« Leur simple présence crée un climat de peur », développe Bertie Gregory. « Les herbivores passent ainsi moins de temps autour d’aires d’alimentation dans lesquelles ils sont vulnérables, par exemple les lits de rivières. Puisque ces herbivores sont forcés de se déplacer, d’innombrables espèces végétales et animales prospèrent. »
Dans une étude publiée en 2023 dans la revue Proceedings of the Royal Society B : Biological Sciences, Sean Johnson-Bice et ses confrères ont démontré qu’en chassant le castor, le loup pouvait indirectement influencer l’évolution d’une forêt. En effet, ce mammifère aquatique réduit la couverture arborée et crée des zones humides, qui sont des points névralgiques à part entière.
De plus, les individus qui s’éloignaient trop de leur territoire d’origine étaient plus susceptibles de se faire chasser par le loup, preuve que le superprédateur exerce une pression sélective sur l’évolution de ces ingénieurs d’écosystèmes aux longues dents.
« On en revient toujours à cette idée d’hétérogénéité des paysages », explique Sean Johnson-Bice. Ce concept écologique désigne la diversité des milieux qui composent un paysage et favorisent, en retour, une plus grande diversité d’espèces.
Qu’il s’agisse d’attirer gloutons et corbeaux autour d’une carcasse, de stimuler l’apport de nutriments dans le sol, de créer un point névralgique pour les invertébrés détritivores, de perturber et réduire les populations d’herbivores ou d’influencer directement la façon dont les castors modifient un paysage, la présence du loup peut avoir un large impact sur un écosystème. En réalité, la science essaie encore de le mesurer.
« Ils sont magnifiques », commente Bertie Gregory. « Alors qu’on apprécie tant les chiens, je trouve étrange qu’on ne témoigne pas du même respect à leurs cousins sauvages. »
Jason Bittel est un explorateur National Geographic et l’auteur de Grizzled: Love Letters to 50 of North America’s Least Understood Animals, disponible sur National Geographic Books.
Au plus près des loups avec Bertie Gregory est disponible sur Disney+.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.