Cette méthode peu orthodoxe a permis de sauver des bébés perroquets l’extinction

Bien que les aras macao (ou aras rouges) soient présents dans toute l’Amérique latine, leur sous-espèce mexicaine, Ara macao cyanoptera, est en danger d’extinction ; seuls mille individus environ subsistent dans la nature. Autrefois, cet oiseau tape-à-l’œil enflammait les cieux du pays le long du golfe du Mexique, de la frontière américaine jusqu’au Guatemala.

Mais la forêt tropicale a spectaculairement rétréci au fil des décennies et il ne reste plus aux aras rouges que 20 % de leur aire de répartition originale. En plus de cette perte d’habitat, les populations de perroquets sont en train de décliner à cause du trafic illégal d’espèces sauvages, qui leur ampute une centaine de spécimens par an, majoritairement des oisillons, enlevés au sein de leur habitat naturel au Mexique.

Depuis 2005, Diego Noriega dirige le Programme de protection, de conservation et de réintégration des aras rouges, dont le but est de protéger la plus importante population de ces perroquets, qui survit dans la forêt tropicale de Lacandon, dans l’État du Chiapas, dans et autour de la Réserve de biosphère de Montes Azules.

À ce jour, le programme, piloté par Natura y Ecosistemas Mexicanos (NEM), une association à but non lucratif de Mexico, a sauvé puis relâché avec succès 200 oisillons.

« Quand je les vois voler, je suis tout simplement fier d’avoir accompli cela », confie Diego Noriega.

« Parce que je sais que sans notre intervention, ils auraient très mal fini, dans le meilleur des scénarios, dans une cage quelque part ; et dans le pire, morts en transit. »

L’AMAZONIE DU MEXIQUE

Les aras rouges sont des oiseaux intelligents et charismatiques, qui captivent par leurs couleurs vives, leur vol élégant et leurs jacassements rauques. Bien que les spécimens de cette espèce tropicale servent d’animaux de compagnie depuis bien longtemps déjà, ces dernières décennies, le marché noir illégal a progressé.

Selon le Rapport de l’ONU sur le trafic mondial d’espèces, ce réseau mondial se sert de puissants groupes de la pègre pour cibler 4 000 espèces d’animaux et de plantes. Perroquets et cacatoès comptent parmi les espèces d’animaux les plus recherchées et représentent 2 % de ce trafic illégal, selon le rapport.