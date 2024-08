Jaguar et léopard : comment les différencier ?

Il n’y a aucun risque de confondre un guépard et un lion. Mais peut-on en dire autant pour le léopard et le jaguar ? Pas vraiment.

Petit point géographique tout d’abord. Les jaguars vivent en Amérique centrale et du Sud, où ils sont la plus grande espèce de félidé. Les léopards sont quant à eux les plus petits fauves dans leurs habitats en Afrique et en Asie.