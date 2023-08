Quel est le serpent le plus toxique ?

L'Australia Venom Research Unit tient la liste des 25 serpents les plus toxiques , dont la DL50 est la plus faible. Les cinq premiers sont le taïpan du désert (Oxyuranus microlepidotus), le serpent brun (Pseudonaja textilis), le taïpan côtier (Oxyuranus scutellatus), le serpent-tigre continental (Notechis scutatus) et le serpent-tigre noir (Notechis ater).

La réalité n'est pas aussi formelle. Comme le soulignent Kate Jackson et Steven Seifert, directeur du New Mexico Poison and Drug Information Center, il existe divers facteurs qui rendent un serpent dangereux en dehors de la toxicité, notamment l'accès aux soins médicaux et à un antivenin à la suite d'une morsure.