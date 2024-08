Pourquoi votre chat n'aime pas qu'on lui gratte le ventre (et autres habitudes étranges)

« Manger de l’herbe est un comportement normal chez les chats » et pourrait même les aider à réduire leur charge parasitaire , explique Provoost. Ils ont probablement hérité ce comportement de leurs ancêtres sauvages, qui mangeaient des végétaux pour nettoyer leurs intestins et se purger d’envahisseurs comme les vers.

Pour Nicholas Dodman , professeur émérite à la Cummings School of Veterinary Medicine de l’université de Tufts, ces comportements présentent les mêmes caractéristiques que le marquage ou la pulvérisation chez les chats castrés. Ces mâles exécutent toute la chorégraphie de la pulvérisation : ils se placent à reculons contre une surface quelconque et la tapotent de leurs pattes arrières tout en faisant frémir leur queue, sans pour autant projeter de l’urine.

Les chats pratiquent pratiquent le marquage urinaire (parfois sans urine) « par frustration ou pour marquer leur territoire », raconte Dodman, auteur de The Cat Who Cried For Help, à un endroit souvent important « d’un point de vue stratégique » pour le chat, comme les limites de son territoire ou l’emplacement de sa nourriture.