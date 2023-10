Si nous sommes ce que nous mangeons, alors les orques sont en danger

Les chercheurs savent depuis des décennies que les orques évoluant dans le Pacifique Nord ont dans leur organisme des polluants nocifs.

Une nouvelle étude vient de révéler que les orques de l'ouest de l'Atlantique Nord, y compris celles de l'Arctique, sont nettement plus contaminées que les spécimens vivant plus à l'est. Cette découverte a « choqué » Anaïs Remili, directrice de l'étude et chercheuse postdoctorante à l'université McGill de Montréal. L'étude indique clairement que le régime alimentaire des orques - davantage que leur situation géographique - joue un rôle majeur dans le niveau de produits chimiques retrouvé dans leur organisme.

L'étude portait sur la présence de polluants organiques persistants (POP), c'est-à-dire de produits chimiques toxiques qui se dégradent lentement et s'accumulent dans l'organisme, dans la graisse des orques de l'Atlantique Nord. Ces polluants, vestiges de processus industriels et agricoles, « ont une fâcheuse tendance à se lier aux graisses », explique Anaïs Remili, dont l'étude a été publiée en octobre dans la revue Environmental Science & Technology. Ces produits chimiques affaiblissent le système immunitaire des orques, perturbent leur système endocrinien, entravent leur croissance et le développement de leur cerveau, et pourraient même affaiblir leurs chances de reproduction.

Les taux de contamination augmentent au fur et à mesure que l'on remonte la chaîne alimentaire, et les orques, qui sont des super-prédatrices et se nourrissent principalement d'autres mammifères marins plutôt que de poissons, font partie des « animaux les plus contaminés de la planète », explique Anaïs Remili.

Ses recherches antérieures ont montré que les orques de l'Atlantique Nord-Est se nourrissent principalement de harengs, les orques de l'Atlantique Centre-Nord de phoques et de maquereaux, et les orques de l'Atlantique Nord-Ouest de mysticètes, de marsouins, de bélugas, de narvals et de phoques.

Il est logique que les orques de l'ouest de l'Atlantique Nord présentent un taux de contamination plus élevé, en raison de leur régime alimentaire, mais « on s'attendrait à ce qu'il y ait moins de polluants dans l'Arctique que dans les zones industrialisées », comme au large de la côte est de l'Amérique du Nord, explique Remili. Elle a également été surprise de découvrir que certaines orques présentaient une concentration de polluants supérieure à 90 parties par million, soit plus du double du seuil maximal au-delà duquel la reproduction chez les mammifères marins est mise en échec.

« Nous avons vraiment appris que nous sommes ce que nous mangeons », explique Peter Ross, scientifique principal et directeur du programme Eaux saines de la Raincoast Conservation Foundation en Colombie-Britannique, qui n'a pas pris part à l'étude. « Le sommet de la chaîne alimentaire, comme l'illustrent ces orques à la longue durée de vie, est extrêmement vulnérable. »

UNE ÉNIÈME MENACE

Pour cette étude, les chercheurs ont prélevé des échantillons de graisse sur 162 orques d'âges et de sexes différents dans l'Atlantique Nord, notamment dans l'Arctique canadien, au Groenland, en Islande, en Norvège et dans les îles Féroé. Les échantillons ont été obtenus entre 2008 et 2022 via différentes méthodes : certains ont été prélevés depuis des bateaux au moyen de fléchettes inoffensives destinées à réaliser des biopsies, tandis que d'autres ont été prélevés sur des individus capturés ou échoués. L'équipe a ensuite analysé les niveaux de contamination de certains échantillons en laboratoire.