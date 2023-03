Découverte d'une prairie sous-marine de la taille du Portugal

Lors d’une récente enquête menée auprès d’un millier d’habitants de 147 villages côtiers de Tanzanie, du Sri Lanka, d’Indonésie et du Cambodge, Jones a constaté que davantage de personnes préféraient pêcher dans les herbiers marins que sur les récifs coralliens. Bien que les poissons soient plus nombreux et plus divers dans les récifs coralliens, les poissons qui vivent dans les herbiers marins protégés sont en effet plus nutritifs pour les humains.

Si les requins-tigres et les tortues de mer ont permis de documenter les prairies sous-marines, pour améliorer notre compréhension de ces écosystèmes, le Project Seagrass fait également appel à nous, les humains. L’association a créé SeagrassSpotter, une application mobile qui permet de recueillir des informations sur les nouvelles prairies qui n’apparaissent dans aucune base de données. En utilisant cette application, des scientifiques citoyens ont déjà aidé à cartographier de nouveaux environnements autour de la République démocratique du Timor oriental.

« Nous commençons à peine à prendre conscience de l’importance des herbiers marins », conclut Jones. C’est pourquoi il est de plus en plus important de déterminer leur quantité et leur emplacement.