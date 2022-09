Des randonneurs tombent nez à nez avec un puma

Aujourd'hui, les populations de cerfs de Virginie se sont reconstituées sur une grande partie de l'ancienne aire de répartition du puma et quelques animaux ont été observés dans des États comme le Missouri et l'Arkansas. Certains biologistes pensent que ces grands félins pourraient finir par recoloniser une grande partie de leur aire de répartition du Midwest et de l'Est, si l'Homme leur permet de le faire. Dans la plupart des États de l'ouest des États-Unis et des provinces canadiennes, les populations sont considérées comme suffisamment stables pour permettre une chasse sportive contrôlée.

Les pumas ont besoin de beaucoup d'espace - seuls quelques individus peuvent survivre dans une zone de 75 kilomètres carrés. Ce sont des animaux solitaires et timides, rarement observés par les humains. S'il leur arrive d'attaquer des personnes, généralement des enfants ou des adultes solitaires - comme les deux randonneurs de la vidéo ci-dessus, les statistiques montrent qu'en moyenne, on ne dénombre que quatre attaques et un décès par an aux États-Unis et au Canada.