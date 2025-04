Les pneus de voiture empoisonnent les saumons et peut-être aussi les humains

Les fabricants de pneus utilisent le 6PPD dans leurs produits depuis le milieu des années 1970 pour les préserver de la dégradation et des craquèlements, selon l’Interstate Technology and Regulatory Council (le conseil inter-état de technologie et régulation). Les entreprises assurent que le 6PPD est un élément essentiel à la sécurité, qui rallonge la durée de vie d’un pneu, signifiant ainsi une réduction des coûts pour les conducteurs et une diminution des accidents causés par un pneu crevé.

Aujourd’hui, une personne sème chaque année derrière elle au moins 2,5 kilogrammes de minuscules particules de pneu aux États-Unis, selon des chiffres publiés par l’Agence de protection environnementale de Californie. Ces particules transportent le 6PPD dans l’air pollué proche du sol, où il s’accroche à deux atomes d’hydrogène et un atome d’oxygène pour se transformer en quinone. La pluie se charge ensuite de diffuser ce 6PPD altéré dans l’environnement, où il se retrouve à tourbillonner dans les ruisseaux des saumons.

Les mesures mises en place pour réguler ou remplacer le 6PPD sont lentes. Un procès intenté par un groupe à but non-lucratif accuse les plus gros fabricants de pneus américains de violer la loi fédérale des États-Unis visant à protéger les espèces menacées de disparition (Endangered Species Act). De fait, la 6PPD-quinone est responsable de la mort des populations d’espèces de saumons menacées. Ces derniers n’étant pas distincts les uns des autres d’un point de vue génétique, certaines populations sont menacées et d’autres non.

Le procès devrait avoir lieu en janvier 2026, déclare Elizabeth Forsythe, avocate du programme de défense de la biodiversité au sein de Earthjustice, l’organisation gouvernementale à l’origine de la plainte.

Trois tribus amérindiennes du Nord-Ouest du Pacifique abordent un autre angle d’attaque via la loi fédérale sur le contrôle des substances toxiques (Toxic Substances Control Act). En 2023, l’Agence de protection environnementale a accordé une requête de la part des tribus Yurok, S’Kallam de Port Gamble et Puyallup, qui demandaient à établir des régulations afin d’interdire la fabrication et l’utilisation de 6PPD. Aucune date n’a été fixée pour le vote d’une législation.

Des chercheurs comme Caitlin Lawrence, étudiante diplômée du laboratoire Puyallup, tentent d’identifier des produits qui pourraient remplacer le 6PPD. Le département d’écologie de Washington a publié un rapport, peu après la diffusion de l’étude de 2021, listant des options potentielles.

Le problème avec celles-ci, explique Caitlin Lawrence, c’est qu’elles pourraient avoir une réaction similaire avec l’environnement que 6PPD. Les toxines environnementales sont, de manière générale, méconnues, dit-elle, et il leur en faut peu pour avoir un impact énorme.

Toujours est-il que le 6PPD et la 6PPD-quinone ne restent pas présentes dans l’eau aussi longtemps que d’autres produits chimiques éternels. La demi-vie du 6PPD n’est que de trois heures et, pour la quinone, elle est un peu plus longue « on en retrouve autant simplement parce que nous conduisons chaque jour » et produisons des particules de pneus, explique la chercheuse.

Les sols et les systèmes de filtration des sédiments retiennent efficacement les déchets des eaux de pluie, et les empêchent de pénétrer dans l’environnement. Seulement, il n’y a pas suffisamment de fonds disponibles pour planter des jardins de pluie dans tout Seattle.

Il existe une solution au problème, insistent Nathan Ivy et Caitlin Lawrence. Leur recherche pourrait motiver les entreprises à changer leur mode de fonctionnement de l’intérieur. Sinon les législations pourraient les forcer à le faire. De nouvelles données permettent l’élaboration de réglementations afin de protéger la qualité de l’eau et ainsi protéger les environnements fragiles. Ces mêmes données aident également les chercheurs à identifier les espèces de saumons qui bénéficieraient le plus de systèmes de filtration de l’eau.