Espagne : pourquoi le projet de la première ferme d’élevage de pieuvres fait scandale

Un projet d’ouverture du premier centre d’élevage de pieuvres au monde a été annoncé pour l’été 2023 par la multinationale espagnole Nueva Pescanova, spécialiste des commerces de produits de la mer. Depuis, des ONG de protection des animaux, ont fait savoir à quel point ce projet, s'il venait à voir le jour, pourrait être nocif tant pour ces animaux que pour l'écosystème marin.

Roberto Romero, responsable de l’aquaculture du groupe Nueva Pescanova affirme que les recherches sont en cours depuis plus de trente ans sur le sujet de l’élevage à grande échelle du poulpe, une denrée grandement demandée par les Espagnols et Européens. « C'était l'une des espèces cibles des centres de recherches et des institutions publiques. Il y a eu d'innombrables projets, mais pendant de nombreuses années, ils n'ont donné que de mauvais résultats. Or l'Oceanographic de Tenerife a réussi à résoudre le point sur lequel jusqu'alors tout le monde avait échoué. […] Nous avons été appelés de Corée et dans différentes parties de l'Europe intéressées et désireuses de collaborer avec nous, tant du point de vue scientifique (qui a son intérêt) que du point de vue de l'aquaculture ».

Le projet de ferme de culture se situe dans le port de Las Palmas, à Gran Canaria sur l’archipel des Canaries et repose sur une parcelle de plus de 52 000 m². L’entreprise annonce une capacité de production de plus de 500 tonnes par an, en régime continu toute l’année et 24/24h.

Les organismes de défense de protection animale dénoncent un projet d’agriculture intensive et d’élevage industriel complètement « incompatible avec les politiques environnementales de l’Union européenne ». Roberto Romero ne qualifie pas la ferme de la sorte. « Le terme macro ou micro, extensif ou intensif n'est pas si important, c’est la façon dont la culture de l'animal va être faite qui compte et nous allons le faire avec le maximum de connaissances et avec les plus hauts niveaux de durabilité et de respect du bien-être animal » assure-t-il.

Le parti politique animaliste espagnol PACMA s’entoure de juristes pour tenter d'arrêter le développement de cette ferme d’élevage. « Le projet met immédiatement en évidence les graves problèmes environnementaux qui peuvent résulter de ce type d'installations et de dommages dans diverses zones » explique Marta Muntada, avocate externe qui collabore avec PACMA.

L’avocate précise que pour qu’un tel projet voie le jour, trois autorisations principales doivent être délivrées par le gouvernement canarien. L’impact environnemental, le déversement de terres dans la mer et la concession du domaine public portuaire dans la zone de service du port de Las Palmas. PACMA et l’équipe de juristes, de biologistes et d’avocats dont il s'est entouré optent pour la voie administrative pour éviter l’octroi de la licence d’impact environnemental. »