Comment les femelles bonobos s’unissent contre les mâles

La différence entre les groupes ? Lorsque les femelles se soutenaient plus souvent, elles remportaient des conflits individuels et s’élevaient au sein de la société.

« Le degré de variations des coalitions de femelles et du pouvoir qu’elles exercent en tant qu’individus au sein des communautés de bonobos fait partie de l’une des découvertes les plus fascinantes de cette étude », confie Zanna Clay, primatologue et psychologue comparative à l’université de Durham, au Royaume-Uni, qui n’a pas pris part à la récente étude. « Cela remet en question la vision de la “taille unique” de nos plus proches cousins, et suggère que, comme nous, leur comportement et leurs traits montrent une nuance fascinante ainsi que des variations importantes. »