Les requins du Groenland peuvent vivre 400 ans. Comment est-ce possible ?

Chez les humains, la puberté frappe au bout d’une dizaine d’années. Les requins du Groenland (Somniosus microcephalus), quant à eux, doivent attendre bien plus de cent ans pour cela. Une enfance qui dure près d’un siècle peut sembler relever de la science-fiction mais les requins du Groenland sont les vertébrés qui ont la plus longue durée de vie sur Terre, pouvant selon les estimations aller jusqu’à près de quatre cents ans. Ces poissons passent des siècles à nager dans les eaux glacées des océans Arctique et de l’Atlantique Nord, où ils atteignent des tailles impressionnantes en se développant de presque un centimètre par an. Les requins du Groenland adultes les plus imposants peuvent mesurer davantage qu’une voiture de type berline en termes de longueur et peser plus de 900 kilogrammes.