Comment vieillir en bonne santé ?

Nous vivons aujourd’hui bien plus longtemps que nos ancêtres avant nous, mais est-ce toujours une bonne chose ?

Bien que notre espérance de vie dépasse désormais les 80 ans, de plus en plus de personnes souffrent pendant au moins dix années de leur vie de problèmes de santé physique et mentale qui peuvent rendre difficiles des tâches de la vie quotidienne.

C’est pourquoi des biologistes et autres chercheurs en longévité s’efforcent de découvrir des méthodes destinées à augmenter notre espérance de santé, ou le nombre d’années que nous pouvons espérer vivre sans maladie.

Ce concept, qui a fait son apparition dans les revues médicales il y a plus de trente ans, défini alors comme les « années sans maladie », est désormais connu aussi bien des cliniciens que des patients et désigne le nombre d’années vécues sans problèmes de santé susceptibles d’entraver gravement la réalisation des activités de la vie quotidienne. Ainsi, si elle est traitée, une hypertension n’aurait par exemple pas d’incidence significative sur l’espérance de santé d’une personne, contrairement à un accident vasculaire cérébral ou à une démence, illustre Sharon K. Inouye, médecin-chercheuse à la faculté de médecine de Harvard spécialisée dans le vieillissement.

Les chercheurs comme Inouye ont plusieurs objectifs : comprendre les mécanismes sous-jacents du vieillissement, identifier les gènes qui favorisent une bonne santé, et déterminer les mesures que nous pouvons prendre dans notre vie quotidienne afin d’allonger notre espérance de santé.

LE SECRET GÉNÉTIQUE DES CENTENAIRES

Il est possible de vivre plus longtemps tout en étant en meilleure santé.

C’est du moins ce qu’affirme le chercheur Nir Barzilai en observant la santé et la longévité des centenaires avec lesquels il travaille à l’Albert Einstein College of Medicine, dans le Bronx, à New York. Les participants à son étude qui sont en bonne santé présentent ce que l’on appelle une « compression de la morbidité » : autrement dit, ils ne sont malades et dépendants que pendant une très petite partie de leur vie.

« Ils ne vivent pas seulement plus longtemps, ils vivent en bien meilleure santé. Ils sont tombés malades cinquante ans après leurs amis et trente ans après les amis de leurs enfants. » Mais quel est le secret de cette longue santé de fer ?

Certains de ces centenaires ont tout simplement eu de la chance à la loterie génétique. Déterminer quels sont les gènes qui contrôlent les troubles liés à l’âge pourrait ainsi, selon le chercheur, permettre de mettre au point des médicaments capables d’imiter leurs effets chez les personnes qui n’ont pas été aussi chanceuses.

Les recherches de Barzilai s’axent particulièrement sur les gènes qui modulent notre « bon » cholestérol et qui nous aident ainsi à rester en bonne santé de diverses manières. Selon son étude, les participants centenaires sont beaucoup plus susceptibles de posséder une variante spécifique du gène CETP, qui contrôle le cholestérol, et ces patients ont tendance à conserver de bonnes fonctions cérébrales pendant plus longtemps.

L’objectif des recherches en cours est donc de reproduire les effets de ce gène. Si nous parvenons à développer de tels traitements, notre espérance de santé ne pourra que s’améliorer, affirme Barzilai, tout particulièrement si nous suivons également les recommandations actuelles en matière de régime alimentaire, d’exercice physique et d’interactions sociales.

ADAPTER SON MODE DE VIE

Dans l’ensemble, l’efficacité des développements les plus aboutis en matière d’espérance de santé dépend du point de vue, explique Inouye, qui dirige également le centre du vieillissement du cerveau de l’organisation à but non lucratif Hebrew SeniorLife, affiliée à Harvard.

« Si vous parlez à un chercheur sur la longévité, il vous parlera des derniers médicaments destinés à améliorer la longévité qui sont en train d’être étudiés, principalement sur des modèles non humains ou des animaux, à ce stade », tandis que « pour moi, le travail le plus important en matière d’espérance de santé, c’est la prévention », ajoute la chercheuse.

Une alimentation riche en fruits et légumes et pauvre en glucides est essentielle, tout comme le fait de rester actif mentalement et engagé socialement par le biais d’activités telles que le bénévolat, des exercices d’aérobic et de musculation réguliers, mais aussi d’éviter le tabac et l’excès d’alcool, révèle-t-elle. Des recherches récentes publiées dans le JAMA Internal Medicine, dont Inouye est la rédactrice en chef, démontrent que le régime alimentaire, l’exercice, les jeux cérébraux, entre autres méthodes, peuvent contribuer de manière significative à préserver la santé du cerveau.