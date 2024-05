Quatre mythes sur les loups déconstruits par des experts

MYTHE 2 : LES LOUPS SAUVENT DES ÉCOSYSTÈMES

Le concept de cascade trophique persiste depuis que les scientifiques ont réintégré les loups dans le parc national de Yellowstone dans les années 1990 . L’idée est la suivante : lorsque les loups disparaissent d’une région, les ongulés comme les cerfs, les wapitis et les élans deviennent abondants et endommagent les prairies, les flancs de montagne et les marécages.

Selon des études publiées au début de l’année dans la revue Ecological Monographs , les écosystèmes comme celui de Yellowstone ont subi de tels changements après le départ des loups et des grizzlis qu’il n’a pas été possible de revenir à l’état antérieur simplement en ramenant les prédateurs, du moins pour certains endroits.

Dans des films pour enfants tels que La Reine des Neiges ou La Belle et la Bête, les loups sont un danger pour les humains. En réalité, les loups attaquent très rarement les Hommes. On compte deux morts par rencontre avec un loup en Amérique du Nord durant le siècle dernier. Le risque d'être tué par la foudre est quatorze fois supérieur.

En Amérique du Nord, les loups gris et leurs proies, principalement les grands ongulés tels que les cerfs, les wapitis, les élans et les bisons, ont évolué ensemble pendant des dizaines de milliers d’années. Au fur et à mesure que les loups améliorent leurs techniques de chasse, les wapitis deviennent plus aptes à se défendre et à s’échapper.