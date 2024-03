Floride : ces poissons tournent en rond... jusqu'à en mourir

Les marées rouges se produisent lorsque des algues microscopiques, un type de phytoplancton, prolifèrent soudainement le long d’une zone côtière , libérant dans l’eau des toxines naturelles qui peuvent nuire à la faune et à la flore, et même à l’Homme.

Alison Robertson, Michael Parsons et leurs collègues étudient la présence de toxines algales naturelles dans l’eau, les sédiments, les algues et une variété de poissons prélevés dans l’archipel.

Les échantillons d’eau ont par exemple révélé des niveaux plus élevés que la normale d’un type d’algue présent sur les fonds marins, du genre Gambierdiscus. En temps normal, un litre d’eau provenant de l’archipel des Keys comporte trente à quarante cellules de Gambierdiscus, alors que les échantillons récemment prélevés dans les zones touchées en comptaient environ un millier. Certains poissons prélevés contenaient des ciguatoxines, qui proviennent également de Gambierdiscus, et d’autres individus de l’acide okadaïque, produit par un autre type d’algue vivant au fond de l’eau.

La ciguatera est plus fréquente dans les zones contenant des récifs coralliens, soumises à des contraintes environnementales. L’archipel des Keys est confronté à une myriade de problèmes, notamment le réchauffement des eaux qui entraîne le blanchissement des coraux , la pollution de l’eau et le développement du littoral.

Les personnes qui consomment des poissons contenant des niveaux élevés de ciguatoxines peuvent contracter la ciguatera, une maladie qui provoque des vomissements, des nausées et des symptômes neurologiques. Lors d’expériences précédentes en laboratoire, les poissons ayant ingéré de la nourriture contenant des ciguatoxines présentaient des déficits neurologiques, notamment une hyperactivité et un comportement agité.

Une équipe de l’Ocean First Institute, organisation à but non lucratif pour la préservation des océans, prévoit également de comparer des échantillons de sang de requins prélevés avant l’apparition de ce phénomène avec ceux extraits plus récemment. L’objectif est de déterminer les effets à long terme sur la santé des espèces de requins ayant manifesté ce comportement étrange et d’étudier de quelle manière celui-ci est induit dans le corps, explique Christopher Malinowski, directeur de recherche et de conservation de l’institut.