Les manchots les plus rares du monde ne craignent pas la chaleur

Le périple évolutionnaire des manchots des Galápagos est l’exemple parfait de l’influence qu’a la pression environnementale sur la forme d’une espèce au cours du temps. Les études génétiques suggèrent qu’ils sont les descendants des manchots de Humboldt. Leur branche évolutive aurait dérivé il y a à peu près deux millions d’années durant la période du Pléistocène, marquée par d’importants changements climatiques. Les premiers ancêtres des manchots des Galápagos seraient arrivés dans l’archipel en suivant le courant de Humboldt, qui apporte une eau froide et riche en nutriments au littoral d’Amérique du Sud. S’installant probablement dans la partie ouest de l’archipel, sur les îles Isabela et Fernandina, les manchots ont trouvé une abondance de nourriture et d’abris. Toujours bien présents dans les îles, les courants de Humboldt de Cromwell n’apportent à présent nutriments et pitance que par intermittence, tant en durée qu’en quantité.

L’un des facteurs significatifs, témoin de l’adaptation de l’espèce à la vie dans ce climat chaud, c’est leur lieu de nichage, installé dans les crevasses fraîches et ombragées des îles. Les côtes sont sculptées par les explosions des éruptions volcaniques et par l’érosion, fournissant les fissures et les tunnels de lave dans lesquels les manchots évitent les trop fortes chaleurs. Leur petite taille leur permet de se faufiler dans ces endroits sombres, où ils s’abritent avec leurs petits pour se cacher des prédateurs comme les serpents des Galápagos et les crabes Sally-pied-léger.

Ces oiseaux ont moins de graisse et de plumes que la plupart des autres manchots, un avantage évolutif pour la vie subtropicale. Les manchots des Galápagos, ainsi que leurs cousins, les manchots d’Humboldt, de Magellan et les manchots du Cap, appartiennent au groupe des Spheniscus, reconnaissables par les motifs noirs et blancs sur leur torse et leur tête. Tous vivent dans des climats chauds et régulent leur température corporelle en haletant, à la manière d’un chien lors d’une journée chaude. Ils se tiennent debout avec les nageoires écartées du corps pour dissiper la chaleur. Les plumes blanches sur leur crâne, ainsi que leurs chevilles et pieds dépourvus de plumage les aident également à rafraîchir leur petit corps robuste. Durant les périodes chaudes, ils sont également capables de se défaire des plumes qui se trouvent sur leur tête.

C’est cependant la flexibilité de leur période de mue (lorsqu’ils perdent leur plumage pour le remplacer) et de reproduction qui distingue les manchots des Galápagos. Ces périodes ne sont pas fixes, comme chez les autres espèces de manchots. À la place, elles sont définies par la quantité de nutriments qu’ils reçoivent des courants océaniques tièdes et des profondeurs. Ce sont les nutriments qui leur apportent l’énergie nécessaire à leur mue qui, à l’inverse des cycles des autres manchots, survient avant la reproduction et jusqu’à deux fois dans l’année. Ils sont capables de repousser leur mue et leur reproduction jusqu’à ce qu’il y ait de la nourriture en quantité suffisante ; une meilleure chance pour réussir à construire une famille.

Tout ceci signifie que leur population oscille constamment entre prospérité et déclin. Au cours des décennies et en documentant le nombre de manchots des Galápagos et leur poids, Dee Boersma a fait une découverte incroyable. Leur rythme de reproduction se synchronise avec les épisodes El Niño et La Niña. Lors des conditions La Niña, les oiseaux prospèrent, les courant forts et froids amènent des eaux riches en nutriments vers le Nord et avec elles poissons, poulpes et crustacées en abondance pour les manchots. Lorsque les eaux chaudes d’El Niño remplacent les courants froids dans le Pacifique est et centre, leur apport en nourriture se voit drastiquement réduit. Lors des années où les provisions sont rares, certains manchots meurent de faim et la reproduction stagne. Les populations peuvent prendre des dizaines d’années avant de s’en remettre. Lors d’un sévère épisode El Niño au début des années 1980, la population des manchots des Galápagos a été réduite de moitié.

À présent, avec le réchauffement climatique, les phénomènes El Niño se font plus fréquent et plus extrêmes, menaçant de réduire encore plus l’accessibilité aux nutriments alors même que la montée des eaux inonde les sites de ponte. Dee Boersma en vient toutefois à penser que même avec l’augmentation des épisodes El Niño et des événements climatiques extrêmes, certains manchots des Galápagos survivront. En effet, leur écosystème est également soutenu par les remontées périodiques des eaux abyssales, qui amènent avec elles des vagues de nutriments qui alimentent la chaîne alimentaire. « Mais si, pour une raison ou pour une autre, les courants venaient à changer et la productivité diminuait, les manchots rencontreraient des problèmes. Ils n’auraient nulle part où aller, si ce n’est le Pérou ou le Chili, et, à la nage, ce n’est pas la porte à côté », s'inquiète Dee Boersma.