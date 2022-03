Guerre en Ukraine : le sauvetage de l'ourse Masha

Tandis que la guerre continue, Lapis reçoit des appels concernant des ours dans toute l’Ukraine. La semaine prochaine, le sanctuaire est censé accueillir un ours brun abandonné âgé de 15 ans, trouvé dans une cage devant un restaurant bombardé. « Nous ne pouvons pas abandonner les animaux qui sont restés là-bas », affirme-t-elle.

AIDER LES ANIMAUX D’UKRAINE

Selon les Nations unies, plus de 3,5 millions d’Ukrainiens ont fui leur pays. Et Masha n’est qu’un des nombreux animaux qui ont été évacués. Le 6 mars, sept ours du refuge White Rock Bear Shelter à Kyiv ont été transportés dans un sanctuaire à l’ouest de l’Ukraine. Plusieurs lions et tigres du Wild Animal Rescue, également à Kyiv, ont quant à eux été transférés dans un zoo en Pologne. De nombreux réfugiés ukrainiens ont pris leurs chiens, chats, lapins, hamsters et autres animaux de compagnie avec eux dans des pays comme la Roumanie, la Pologne et la Hongrie. Les trois pays ont en effet assoupli leurs exigences concernant les vaccins et contrôles médicaux habituellement obligatoires pour de nombreux animaux.

Des dizaines de milliers d’animaux sont toutefois restés dans des zoos, fermes, sanctuaires, refuges, voire dans les rues dans toute l’Ukraine. La nourriture se fait rare, particulièrement dans les endroits qui sont sous le feu de l’artillerie ennemie, et de nombreuses zones sont inaccessibles pour l’aide extérieure. Les zoos et sanctuaires racontent que leurs animaux sont traumatisés par les bombardements, se recroquevillant en entendant les sirènes de raids aériens et les explosions, courant dans les clôtures, et allant même jusqu’à abandonner leurs bébés. Selon certains sanctuaires, des animaux sont morts sous le choc. Au zoo de Kyiv, toutes les nuits, un gardien dort avec un éléphant terrifié afin de l’apaiser. Au zoo de Mykolaïv, ville portuaire de la mer Noire, trois membres de l’équipe ont été tués par une bombe.