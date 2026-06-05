Pour cette petite pieuvre bleue, la couleur est une question de survie

On aurait facilement pu passer à côté de cette petite forme de la taille d’une balle de golf. Mais sa couleur bleue, l’une des couleurs les plus rares dans la nature, se détachait dans le sable, attirant l'attention des chercheurs.

Il ne s'agissait pas d'une tache mais d'une pieuvre bleue adorable, possédant de courts tentacules courbés vers le haut comme le poing d'un boxeur, qui se déplaçait au fond de l'océan.

« Je me cache juste ici, vous pouvez m'ignorer », commente l'un des chercheurs sur le ton de la plaisanterie dans la vidéo de la découverte, alors que la créature se niche dans le sable.

C'est à ce moment-là que les chercheurs spécialisés dans les fonds marins ont repéré cette nouvelle espèce de pieuvre près d'une montagne sous-marine, à près de 550 mètres de profondeur, à proximité de l'île Darwin, dans l'archipel des Galápagos. Les scientifiques ont depuis baptisé cette nouvelle espèce Microeledone galapagensis dans une étude récente publiée dans la revue Zootaxa.

Sa pigmentation est non seulement rare mais elle pourrait également faire partie de sa stratégie de survie.

UNE NOUVELLE ESPÈCE PARTICULIÈRE

L'équipe d'expédition du EV Nautilus a repéré l'animal en 2015, l'a filmé et a prélevé un spécimen mais n'a pas réussi à déterminer de quelle espèce il s'agissait.

Son corps trapu, ses tentacules courts et l'absence de poche à encre laissaient penser qu'il pourrait s'agir d'une pieuvre du genre Thaumeledone. Cependant sa peau lisse et sans pigmentation ainsi que sa grande dent centrale correspondaient plutôt à un autre genre : Microeledone. Or, la seule espèce connue de ce genre, Microeledone mangoldi, est de couleur rose pâle, tandis que cet animal présentait un dos bleu clair et un manteau interne violet foncé.