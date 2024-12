Inédit : des ours vus en train de s’accoupler dans les arbres

PLUS ARBORICOLE QUE L’OURS MOYEN

Les ours à lunettes, que l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) considère comme étant une espèce vulnérable, sont indigènes des régions montagneuses d’Amérique du Sud, où il est possible de les trouver dans une grande variété d’habitats, ainsi qu’à diverses altitudes. C’est toutefois dans les arbres qu’ils sont le plus à leur aise.

« Les muscles des pattes postérieures sont légèrement plus gros que ceux des pattes antérieures ; c’est une adaptation à la vie arboricole », détaille Ximena Velez-Liendo, scientifique spécialiste de la conservation basée en Bolivie et collaborant avec le Chester Zoo, au Royaume-Uni.

Vivre dans les arbres implique d’être doté d’autres caractéristiques comme des griffes acérées et incurvées qui permettent de grimper, ainsi que d’être capable de construire de grandes plateformes dans la canopée pour y dormir et rester en sécurité.

« Ils peuvent même porter des proies jusqu’à ces plateformes », poursuit-elle, ajoutant qu’il n’est pas rare de trouver des os appartenant à divers animaux dans les « nids » en hauteur.

Elle explique que son équipe avait déjà enregistré des bruits relatifs à la parade nuptiale qui provenaient de la canopée mais personne n’avait jamais corroborer d’accouplement arboricole jusqu’à présent.

« C’est la première fois que nous sommes témoins d’une telle chose », déclare Ximena Velez-Liendo, qui n’a pas participé à la nouvelle étude.

Emily Carrollo, autrefois biologiste spécialiste des ours noirs pour la Pennsylvania Game Commission, agence gouvernementale qui promeut la chasse et la capture tout en protégeant la faune sauvage et ses habitats, déclare qu’elle n’avait jamais entendu parler d’accouplements dans les arbres chez les ours noirs.

TOUTE UNE SÉRIE DE GRANDES PREMIÈRES

Ruthmery Pillco Huarcaya a d’abord mené des études pilotes en se servant de Crittercams sur deux ours plus jeunes, Pillco et Sunchu, avant d’en équiper Chris, dont les images constituent la majeure partie des récentes découvertes.