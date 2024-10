Ces frelons peuvent boire de grandes quantités d'alcool... sans être saouls

Dans la nature, les fruits, le nectar et d'autres substances végétales sont capables de produire de l'éthanol à mesure qu'ils se décomposent et fermentent. Bon nombre d'animaux ont découvert que les aliments fermentés offraient une source redoutable de nutriments, c'est notamment le cas des éléphants d'Afrique et de quelque cinquante-cinq espèces d'oiseaux . L'éthanol contient effectivement près de deux fois plus de calories que le sucre. En revanche, une consommation excessive peut avoir certains effets indésirables, comme tout le monde le sait.

Les levures sont incapables de survivre aux basses températures, c'est pourquoi elles vivent et se reproduisent dans le ventre des guêpes et des frelons pendant l'hiver. En retour, la levure fournit de l'énergie aux frelons en fermentant les fruits dont ils se nourrissent. Afin de compenser les talents de fermentation de la levure, les frelons pourraient avoir évolué de manière à porter plusieurs copies d'un gène connu pour favoriser la tolérance à l'alcool, selon une étude publiée le 21 octobre dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.