Cette vache est la plus chère au monde

Généralement, le zébu s’adapte naturellement à la chaleur grâce à de nombreuses et volumineuses glandes sudoripares, qui contribuent à maintenir l'hydratation. Sa peau est épaisse et recouverte de poils serrés, ce qui le rend moins vulnérable aux insectes suceurs de sang comme les moustiques.

Des croisements avec le bétail ongole, du district indien de Nellore, dans l'État de l'Andhra Pradesh, ont donné naissance à un spécimen encore plus robuste, la nélore, en portugais, Nelore avec un seul « l », contrairement au nom de sa zone d’origine.

POUR UN BÉTAIL PLUS DURABLE

Les nélores résistent à de nombreuses infections parasitaires, ce qui permet d'éviter les problèmes gastriques. Cependant, comme tout bovin, les espèces zébus émettent quand même du méthane par leurs éructations et flatulences fréquentes. Le méthane est plus puissant et plus nocif pour l'atmosphère que le dioxyde de carbone et les gaz des vaches représentent 14,5 % de l'ensemble des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Selon l'Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l'environnement), une vache peut produire entre 70 et 120 kilos de méthane et l'émission quotidienne d'une vache est vingt-cinq à quatre-vingt fois plus puissante que le dioxyde de carbone.

Compte tenu de leur capacité innée à résister aux fortes chaleurs et à survivre dans des conditions difficiles telles que la sécheresse, les hybrides de zébu ont, pendant un bref moment, été considérés comme des vaches pouvant être mises en avant pour vanter une production de viande respectueuse de la planète. Certaines sous-espèces sont également plus musclées, ce qui réduit théoriquement leur impact sur l'environnement car elles produisent davantage de viande dans moins de pâturages.

« La production de viande bovine est plus complexe qu'on ne le croit et elle est devenue très scientifique, surtout au cours des dernières décennies. Cependant, dans l'ensemble, [le secteur] a encore du mal à reconnaitre ses conséquences sur l’environnement », déclare Robert Wilcox, professeur à la Northern Kentucky University et spécialiste de l'élevage bovin brésilien.