Pour le paresseux, ne rien faire est une question de vie ou de mort

Sur terre, les faibles pattes arrière des paresseux ne leur donnent aucune force et leurs longues griffes les gênent. Ils doivent creuser la terre et utiliser leurs fortes pattes avant pour se tirer, en traînant leur ventre sur le sol. S'ils sont capturés sur la terre ferme, ces animaux n'ont aucune chance d'échapper aux prédateurs comme les grands félins, et doivent essayer de se défendre en griffant et en mordant.