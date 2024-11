La fonte de la banquise inflige un nouveau type de blessures aux ours polaires

En outre, l’augmentation des températures entraîne la fonte de la neige de surface avant qu’elle ne regèle, formant alors une croûte dure, qui blesserait les ours lorsqu’ils se déplacent dessus, puisqu’elle se brise sous leur poids et devient alors coupante.

La troisième hypothèse explique pourquoi les ours de ces populations (et uniquement de ces populations pour l’instant) sont les seuls à présenter ces blessures.

Comme l’explique Kristin Laidre, la plupart des ours du bassin Kane et du Groenland Est vivent sur la glace de rive (de vastes plateformes de glace fixées aux berges) ou au pied des glaciers au printemps. Avec la hausse des températures dans ces environnements, la banquise devient plus fine, ce qui permet à l’eau de mer de s’infiltrer dans la neige et de former une couche de neige fondue en surface.

Les ours qui vivent dans des régions plus méridionales ont accès à une eau (relativement) plus chaude leur permettant de se débarrasser des morceaux de glace, mais ils évoluent à des latitudes très élevées, où il fait généralement plus sec et froid, ils ont donc un accès réduit à la pleine mer par rapport aux individus vivant plus au sud.

« Les ours blancs sont bien adaptés à leur habitat arctique. Ils doivent donc être confrontés à des conditions météorologiques inhabituelles pour que de la glace se forme sur eux. Cela peut être de la pluie alors qu’il devrait neiger ou bien des températures positives alors qu’elles devraient être négatives », analyse John Whiteman, directeur de la recherche scientifique pour Polar Bears International.

« Ce qui est frappant, c’est que ce problème touchait plusieurs ours dans la région étudiée, ajoute-t-il. Cette tendance, et le fait que les blessures graves dont souffraient certains animaux ne semblaient pas se guérir toutes seules et étaient associées à des boitements, suggèrent que ces boules de glace pourraient devenir très problématiques pour les ours blancs à plus grande échelle ».

Pour l’heure, elles n’ont pas encore été observées dans d’autres régions ; impossible donc de savoir si elles constitueront une menace à long terme pour les ursidés.